Arabia Saudita impone su juego y le apunta a ser la nueva potencia del deporte a nivel global

Uno de los gestos más simbólicos fue la adquisición del club inglés Newcastle United por aproximadamente 413 millones de dólares, una operación que no solo le devolvió la competitividad deportiva al equipo, sino que duplicó sus ingresos gracias a una gestión profesionalizada y al respaldo de patrocinios saudíes.

Esa avanzada responde a una visión estructurada que ya cuenta con el respaldo de figuras como Cristiano Ronaldo, quien declaró a Diario AS: “Pienso que ya estamos entre las cinco mejores ligas y veo que vamos a seguir mejorando. En estos dos últimos años hemos demostrado que la liga crece y crece. Solo quien nunca la jugó o los que no saben de fútbol dirán que no es de las cinco mejores”.