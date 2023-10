Arabia Saudita quiere proyecto ambicioso y busca ser sede del Mundial femenino 2035

Ahora, no contentos con ello, en Arabia han buscado tener más protagonismo en el balompié mundial. La primera noticia la dieron hace un par de semanas al afirmarse como uno de los candidatos para realizar el Mundial del año 2034. A través de un comunicado, dieron a conocer su candidatura enviando una carta de intención a la máxima entidad del balompié.

También quieren la sede del Mundial femenino 2035

¿Ayudan estos eventos a mejorar la imagen de un país?

En tercer lugar, y siguiendo la lógica anterior, cabe señalar que la experiencia nos indica que estos megaeventos, per se, no pueden liderar una revisión acrítica (o de laboratorio) de la marca territorial de ciudades o países si no hay un proceso previo de análisis de los elementos constitutivos (tangibles e intangibles) de la identidad del lugar.