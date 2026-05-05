Un caño de agua roja conquista en Colombia: ¿dónde queda este paraíso y cómo llegar?

Hay destinos que no necesitan publicidad para conquistar y entre estos se encuentra Guainía. Este es territorio de selvas interminables, comunidades indígenas ancestrales y fenómenos naturales que captan la atención de los turistas.

Su joya más reconocida es el caño San Joaquín, el cual es muy llamativo por tener aguas que se tiñen de un tono rojizo. Lo interesante es que, al sumergirse en ellas, la piel adquiere tonalidades que van del amarillo al naranja y al vinotinto.

Río Guainía al lado del Cerro Mavicure naciendo en la amazonia colombiana. Foto: Getty Images/iStockphoto

El caño se encuentra escondido detrás de los imponentes cerros de Mavecure, a hora y media en lancha rápida desde Inírida.

Recientemente, el famoso influencer alemán Dominic Wolf, conocido por resaltar en sus redes lo mejor del país y las costumbres propias de los colombianos, habló del caño San Joaquín en uno de sus videos de Instagram, llevando a su millón de seguidores a descubrir este rincón casi inexplorado.

“No es el río Nilo rojo de la Biblia, esto es Colombia. Les presento Caño San Joaquín de Guainía, uno de los paisajes más impresionantes que he visto”, dijo Wolf al iniciar su video.

Además, trató de ubicar geográficamente a sus seguidores: “Está a unas cuantas curvas en lancha de los Cerros de Mavicure y en temporada de agua o marea baja salen estas hermosas playas de arena súper blanca”.

Una de las cosas que llaman la atención de este destino es justamente el color rojizo que tiene el agua. Wolf se encargó de explicar la razón por la que esto sucede:

“El color en el agua se debe a la pigmentación natural de la descomposición de su vegetación, que junto a los rayos del sol dan estos tonos rojizos”, añadió.

Los Cerros de Mavecure Foto: Cortesía - Colombia Travel

El influencer habló de su experiencia en el lugar y afirmó que es una zona que debe ser cuidada: “Es un lugar que tenemos que cuidar por su fauna, como los delfines […] Definitivamente disfruté mucho de este lugar nadando todo el tiempo”.

¿Qué sitios turísticos visitar en un viaje a Guainía?

Muchos colombianos consideran a Dominic Wolf un embajador que ayuda a mejorar la imagen del país en el exterior y recibió bastantes comentarios tanto por el destino del que habló como por dar a conocer estos lugares de Colombia:

“Se ve un poquito anacondosa y cocodrilosa el agua, pero solo un poquito no más”; “Wow, mi tierrita, nunca había visto este lugar”; “Gracias, mi colombiano favorito”; “Este muchacho conoce más que yo, que nací aquí, excelente trabajo”.