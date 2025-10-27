Suscribirse

Bogotá

Indignación en Bogotá: madre se lanza a un caño con su bebé y Policía y vecinos logran rescatarlas; todo quedó en video

En las grabaciones se escucha a varias personas del sector alarmados pidiendo que protejan a la bebé.

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

28 de octubre de 2025, 3:50 a. m.
La bebé logro salir con vida del agua.
La bebé logro salir con vida del agua. | Foto: Redes sociales: Colombia Oscura

Momentos de angustia se vivieron en la tarde de este lunes, 27 de octubre, en el barrio Lisboan en la localidad de Suba, Bogotá. Una mujer se lanzó a un caño con su hija en brazos y fue rescatada por agentes de la Policía y varios vecinos. Las imágenes del hecho circularon en redes sociales y generaron conmoción.

Contexto: Cortes de luz en Bogotá: los barrios que se verán afectados este martes 28 de octubre

Según las primeras versiones difundas en X, testigos alertaron a los uniformados que patrullaban la zona y a residentes del sector sobre lo que estaba pasando. Sin esperar la llegada de organismos de emergencia, algunos vecinos se lanzaron al agua y la Policía intervino para ayudar en el rescate. Los videos muestran la participación simultanea de ciudadanos y de los uniformados en el esfuerza por sacar a la mujer y a la menor del caño.

De acuerdo con el testimonio de los vecinos, ambas —la mujer y la niña— fueron sacadas del agua y atendidas en el sitio. Tras la intervención, tanto la menor como su madre quedaron fuera de peligro aparente.

En las grabaciones se escucha a varias personas del sector expresando alarma y pidiendo que protejan a la bebé; en un momento, cuando logran salvarlas, quienes registran los videos interrogan a la mujer mientras permanece en el piso rodeada por uniformados y habitantes del sector. También se escucha a testigos recriminarle haber arrojado a la menor.

Contexto: ¿Lloverá este martes? Consulte el pronóstico del tiempo en Bogotá para el 28 de octubre

SEMANA habló con la Policía de Bogotá para conocer su versión y ellos contaron el hecho, afirmando que ellos y la comunidad se lanzaron al agua valerosamente para que la niña no perdiera la vida. Las autoridades, según cuentan, intentaron persuadir a la madre para que no cometiera el hecho, pero, sin pensarlo, se tira al agua.

Entre las hipótesis, también se ha dicho que la mujer sufre de problemas mentales y que por eso habría tomado la decisión, sin embargo, esa versión aún no se confirma.

Las imágenes del rescate generaron una ola de reacciones. Mientras unos reprocharon con dureza a la mujer por poner en riesgo a la mejor y pidieron que se investigue lo ocurrido, otros respondieron con empatía y urgieron a que reciba acompañamiento profesional.

Contexto: Concurso Internacional de Violín de Ciudad de Bogotá: fecha, lugar y boletas

En los comentarios que quedaron registrados se lee, por ejemplo, “No me imagino lo que esa mujer tiene que estar viviendo para timar una decisión así. Ojalá la ayuden”, y también mensajes como “Complejo, afortunadamente la niña está a salvo, hay que acompañar psicológicamente a la señora”. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la mujer ni el motivo real de su conducta.

