Indignación en Bogotá: madre se lanza a un caño con su bebé y Policía y vecinos logran rescatarlas; todo quedó en video
En las grabaciones se escucha a varias personas del sector alarmados pidiendo que protejan a la bebé.
Momentos de angustia se vivieron en la tarde de este lunes, 27 de octubre, en el barrio Lisboan en la localidad de Suba, Bogotá. Una mujer se lanzó a un caño con su hija en brazos y fue rescatada por agentes de la Policía y varios vecinos. Las imágenes del hecho circularon en redes sociales y generaron conmoción.
Según las primeras versiones difundas en X, testigos alertaron a los uniformados que patrullaban la zona y a residentes del sector sobre lo que estaba pasando. Sin esperar la llegada de organismos de emergencia, algunos vecinos se lanzaron al agua y la Policía intervino para ayudar en el rescate. Los videos muestran la participación simultanea de ciudadanos y de los uniformados en el esfuerza por sacar a la mujer y a la menor del caño.
#ATENCIÓN. En la tarde de hoy 27OCT, en la loc/Suba (Bogotá), policías y vecinos protagonizaron valiente rescate luego de que mujer se arrojara al caño con su bebé. Gracias a la rápida reacción de la comunidad y a las autoridades, la pequeña y la mujer fueron rescatadas con vida. pic.twitter.com/tHUJDL5zJM— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 28, 2025
De acuerdo con el testimonio de los vecinos, ambas —la mujer y la niña— fueron sacadas del agua y atendidas en el sitio. Tras la intervención, tanto la menor como su madre quedaron fuera de peligro aparente.
En las grabaciones se escucha a varias personas del sector expresando alarma y pidiendo que protejan a la bebé; en un momento, cuando logran salvarlas, quienes registran los videos interrogan a la mujer mientras permanece en el piso rodeada por uniformados y habitantes del sector. También se escucha a testigos recriminarle haber arrojado a la menor.
SEMANA habló con la Policía de Bogotá para conocer su versión y ellos contaron el hecho, afirmando que ellos y la comunidad se lanzaron al agua valerosamente para que la niña no perdiera la vida. Las autoridades, según cuentan, intentaron persuadir a la madre para que no cometiera el hecho, pero, sin pensarlo, se tira al agua.
Entre las hipótesis, también se ha dicho que la mujer sufre de problemas mentales y que por eso habría tomado la decisión, sin embargo, esa versión aún no se confirma.
Las imágenes del rescate generaron una ola de reacciones. Mientras unos reprocharon con dureza a la mujer por poner en riesgo a la mejor y pidieron que se investigue lo ocurrido, otros respondieron con empatía y urgieron a que reciba acompañamiento profesional.
En los comentarios que quedaron registrados se lee, por ejemplo, “No me imagino lo que esa mujer tiene que estar viviendo para timar una decisión así. Ojalá la ayuden”, y también mensajes como “Complejo, afortunadamente la niña está a salvo, hay que acompañar psicológicamente a la señora”. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la mujer ni el motivo real de su conducta.