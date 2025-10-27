Suscribirse

Bogotá

¿Lloverá este martes? Consulte el pronóstico del tiempo en Bogotá para el 28 de octubre

Se espera que la temperatura mínima sea de 10 °C y alcance hasta los 18 °C.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

28 de octubre de 2025, 12:54 a. m.
Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias.
Las autoridades piden a los capitalinos cuidarse y estar preparados para lluvias. | Foto: Getty Images

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) dio a conocer el pronóstico del tiempo en Bogotá para este martes 28 de octubre de 2025.

En la madrugada se tiene previsto un cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco, salvo por algunas lluvias ligeras en sectores de Sumapaz y Usme.

Contexto: Pico y placa en Bogotá: así rotará la medida este martes 28 de octubre

De acuerdo con el reporte, en las primeras horas de la mañana del martes, se prevén condiciones de cielo parcialmente nublado con tiempo seco.

Luego, habría un incremento de la nubosidad sin descartar la presencia de lloviznas intermitentes en diversos sectores de la ciudad, especialmente en las localidades de Ciudad Bolivar y Usme.

Lluvia
Habrá gran probabilidad de lluvias en Bogotá. | Foto: Juan Carlos Sierra

Se espera un predominio de tiempo seco para el resto del área. Además, la temperatura mínima sería de 10 °C y probablemente alcance hasta los 18 °C.

El Idiger emitió las siguientes recomendaciones ante el pronóstico del clima:

  • Estar atento a la información proveniente de los canales oficiales de las entidades distritales como las Juntas de Acción Comunal y Entidades Operativas (Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Fuerzas Militares y Policía), sobre condiciones de riesgo que se puedan presentar durante esta temporada.
  • Organizar y monitorear los riachuelos o canales cercanos a la comunidad, verificando el cambio de nivel y notificándose bien sea por niveles muy bajos o por niveles muy altos; si vive en zona de ladera, verifique cualquier cambio en el terreno y dé aviso.
  • Verificar las capacidades locales en materia de elementos (herramientas) y recurso humano de su comunidad, que pueda servir de apoyo en algún momento para el control de incendios de cobertura vegetal u otra acción asociada.
  • Evitar actividades en las que se incluya de una u otra forma el manejo del fuego. Las condiciones secas esperadas asociadas a la estacionalidad, sumadas a una condición de viento fuerte, pueden propagar rápidamente un conato de incendio.

