Vehículos
Pico y placa en Bogotá: así rotará la medida este martes 28 de octubre
La restricción aplica para vehículos particulares y para taxis.
Las autoridades de tránsito de Bogotá siguen implementando la medida de pico y placa, con el fin de descongestionar el tráfico vehicular en la capital.
La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) dio a conocer la medida para vehículos particulares y taxis que pueden circular en la ciudad este martes, 28 de octubre de 2025.
En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que en días pares se pueden movilizar los de 6, 7, 8, 9 y 0.
Horarios de la medida para vehículos particulares de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y para taxis de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.
Pico y placa para vehículos particulares
Martes 28 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
Pico y placa para taxis
Martes 28 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 5, 6.
Pico y Placa Solidario
Los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad y conocer el Pico y Placa Solidario, la modalidad con la que puede pagar para usar su vehículo en Bogotá sin ninguna restricción.
“El único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial“, a Secretaría Distrital de Movilidad