Pico y placa en Bogotá: así rotará la medida este martes 28 de octubre

Las autoridades de tránsito de Bogotá siguen implementando la medida de pico y placa, con el fin de descongestionar el tráfico vehicular en la capital.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) dio a conocer la medida para vehículos particulares y taxis que pueden circular en la ciudad este martes, 28 de octubre de 2025.

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que en días pares se pueden movilizar los de 6, 7, 8, 9 y 0.

Horarios de la medida para vehículos particulares de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y para taxis de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Pico y placa en Bogotá. | Foto: COLPRENSA

Pico y placa para vehículos particulares

Martes 28 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pico y placa para taxis

Martes 28 de octubre: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 5, 6.

Pico y Placa Solidario

Los usuarios que quieran ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad y conocer el Pico y Placa Solidario, la modalidad con la que puede pagar para usar su vehículo en Bogotá sin ninguna restricción.