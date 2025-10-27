La celebración de Halloween no solo es para las personas que compran y lucen los disfraces; las dinámicas y costumbres han cambiado y ahora es bastante común que la tradición se extienda a mascotas y vehículos.

Para este último caso es cada vez más común que los conductores compren e instalen accesorios en sus autos con el fin de sumarse a la tradición.

Debido a esto, no es raro que taxis, buses y vehículos particulares estén decorados con telarañas artificiales, máscaras de personajes de terror y hasta pintura que simule manchas de sangre, algo que se suma algunos que son más osados y deciden disfrazar sus carros durante todo octubre.

Más allá de la emoción que esto puede generar y teniendo en cuenta algunas normas de tránsito que impiden realizar modificaciones a los autos sin estar autorizado por las autoridades, hay quienes se preguntan si personalizar el carro o la moto para la celebración de Halloween tiene alguna implicación legal.

¿Se puede disfrazar el carro en Colombia?

Ante la incertidumbre y lo común que se ha vuelto esta práctica, la propia Secretaría de Movilidad aclaró si disfrazar un carro, decorarlo o realizarle alguna instalación con motivo de esta popular celebración tiene alguna consecuencia.

Según indicó la entidad, no existe ninguna irregularidad a la hora de querer vestir el carro o moto de alguna forma particular aprovechando esta celebración, siempre y cuando no se alteren los sistemas de seguridad ni las normas de tránsito vigentes.

En específico, Movilidad se refirió a que la placa del vehículo siempre debe mantenerse visible y que el conductor debe contar, en todo momento, con una visibilidad intacta, esto con el fin de no exponerlo a él, sus acompañantes y demás actores viales.

Para más claridad, se indicó por parte de la entidad que los vidrios, las luces y las diferentes señales que porte el automotor deben estar visibles para que cumplan con su objetivo; así mismo, si se oculta la placa, el propietario podría ser multado y el vehículo sancionado.

Es clave señalar que el Código nacional de Tránsito no prohíbe explícitamente la decoración de los automotores; sin embargo, sí es claro en señalar que si se realiza alguna adecuación o modificación que altere los sistemas de seguridad o la identificación del vehículo, se incurrirá en una falta que podrá dar para la imposición de un comparendo.

Disfraz de TransMilenio para carro

Otra de las tendencias que se ha puesto de moda por estos días es la de algunos conductores que han querido disfrazar sus carros de buses de TransMilenio o del SITP.

Debido a las especificaciones que se dieron sobre el TransMilenio y SITP VIP, que supuestamente funcionarían pidiéndolo por plataforma como un Taxi, le escribimos a @TransMilenio y esto nos respondió; No son vehículos oficiales, son disfraces por el Halloween.

En redes sociales se han visto pequeños vehículos rojos que, aprovechando la coyuntura, han sido vestidos con logos de la empresa de transporte público de Bogotá; lo mismo ha sucedido con carros azules que han adoptado los logos del SITP.

Aunque para muchos no pasa de una broma o un disfraz, desde la Secretaría de Movilidad han aclarado que dichos vehículos no hacen parte de estas empresas ni representan a ninguna empresa de transporte masivo, por lo que la adopción de la imagen y las insignias que las identifican podrían dar para analizar si se trata de una suplantación de identidad.