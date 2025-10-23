Toyota presentó el nuevo Land Cruiser FJ, cuyo lanzamiento en Japón está previsto para mediados de 2026.

Faros redondos que recuerdan a las generaciones anteriores de Land Cruiser | Foto: Toyota / API

Lanzado originalmente como Toyota BJ en 1951, el Land Cruiser se convirtió inmediatamente en el primer vehículo en ascender a la sexta estación del Monte Fuji.

Desde entonces, ha cumplido su misión de brindar seguridad a todo tipo de personas en lugares a los que solo el Land Cruiser puede llegar.

Desarrollado y perfeccionado con base en el uso real de clientes globales, proporciona confiabilidad, durabilidad y rendimiento todoterreno que permite a las personas ir a cualquier lugar y regresar con seguridad.

El éxito de un vehículo que ha marcado historia

Con ventas acumuladas de aproximadamente 12,15 millones de unidades en más de 190 países y regiones de todo el mundo, el Land Cruiser se ha convertido en un ícono que no solo se destaca en la ciudades, sino que ha apoyado las labores en el campo en las regiones más apartadas del planeta.

Este modelo insignia de Toyota, desarrollado y perfeccionado por clientes de todo el mundo durante más de 70 años, es uno de los referentes de la marca a nivel global.

Toyota Land Cruiser FJ 2026 será presentado oficialmente en el Japan Mobility Show 2025 | Foto: Toyota / API

Hasta ahora, la línea Land Cruiser ha constado de tres series distintas: la Station Wagon, que siempre exhibe las últimas tecnologías y ha evolucionado hasta convertirse en el modelo insignia (actualmente la Serie 300); el modelo Heavy-Duty con una durabilidad y facilidad de servicio excepcionales como caballo de batalla (la Serie 70); y el modelo principal Land Cruiser que se creó en 2024 como un regreso a los orígenes del automóvil: un vehículo simple y resistente que ayuda a satisfacer las opciones de estilo de vida y las necesidades prácticas de los clientes (la Serie 250).

“Con la incorporación del nuevo Land Cruiser FJ a la serie, Toyota ofrecerá un nuevo valor en forma de “Libertad y Alegría” que se desprende de disfrutar del Land Cruiser a tu manera, conservando la fiabilidad, durabilidad y rendimiento todoterreno que se adaptan a tu estilo de vida. Esto surge del deseo de que aún más clientes disfruten del Land Cruiser, una visión que se hizo posible gracias al regreso a sus orígenes con la Serie 250″, explicó la marca.

Sigue una silueta que enfatiza una cabina cuadrada, teniendo en cuenta la habitabilidad y capacidad de carga que las sucesivas generaciones de Land Cruisers han priorizado. | Foto: Toyota / API

El Land Cruiser seguirá evolucionando para satisfacer las demandas de la sociedad, al mismo tiempo que apoyará la vida de los clientes de todo el mundo y seguirá siendo un vehículo en el que pueden confiar.