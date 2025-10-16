Las cuatro marcas de carros con mejor reputación corporativa en Colombia, según el índice Merco 2025

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, Merco, herramientas de referencia en la medición de la reputación corporativa de las empresas que operan en Colombia, entregó su más reciente análisis para 2025.

Renault - Sofasa logró el primer puesto en el segmento de las compañías del sector automotriz. | Foto: Renault

En el análisis dedicó un capítulo especial a las compañías del sector automotriz, donde dentro de su medición se destacaron cuatro firmas.

La edición número 18 del ranking Merco Empresas Colombia se basó en más de 81.000 encuestas a distintos grupos de interés —desde consumidores hasta expertos del sector— y cuenta con la auditoría independiente de KPMG bajo la norma ISAE 3000, lo que garantiza la veracidad y transparencia de sus resultados.

Como primer monitor de reputación corporativa auditado del mundo, Merco se ha convertido en un referente internacional, al medir con rigor y credibilidad la percepción sobre las empresas que generan mayor valor, confianza y compromiso social en los países donde operan.

¿Cómo se comportó el sector automotriz?

De todas las compañías analizadas, Renault-Sofasa volvió a destacarse entre las empresas con mejor reputación de Colombia al ocupar, por segundo año consecutivo, el primer lugar del ranking sectorial de la industria automotriz en Merco Empresas Colombia 2025.

Además, avanza diez posiciones en el ranking general, pasando del puesto 48 al 38 entre las 200 compañías más reputadas del país, con una puntuación de 6.104.

Toyota aparece en la segunda casilla dentro del sector automotriz. | Foto: Bloomberg via Getty Images

Este ascenso confirma la confianza y el reconocimiento de los diferentes grupos de interés en la compañía, su gestión sostenible y su aporte al desarrollo económico e industrial del país.

Para RENAULT-Sofasa, este reconocimiento destaca la solidez de una empresa que combina tecnología, talento humano y visión. Su crecimiento refleja el esfuerzo de un equipo que impulsa la competitividad del sector automotor y contribuye al desarrollo del país.

“Creemos en Colombia y en su gente. Este resultado refleja el compromiso de un equipo que cada día impulsa la innovación, la competitividad y la movilidad sostenible desde nuestra planta en Envigado”, destacó Juan Camilo Vélez, presidente director general de RENAULT-Sofasa.

Actualmente, la compañía genera más de 7.000 empleos directos e indirectos, consolidándose como un actor clave en el sector y un referente en la transformación hacia una movilidad baja en carbono.

En el segundo puesto dentro del sector automotriz aparece Toyota, compañía que ha venido teniendo un excelente comportamiento en ventas.

La japonesa, con una importante presencia en Colombia, aparece en el puesto 47 con 5.840 puntos, registrando un importante ascenso frente a la medición anterior en la que alcanzó la casilla 61.

El tercer puesto dentro del sector de vehículos es para otra firma nipona; Mazda aparece en el puesto 112 con 2.100 puntos, perdiendo seis puestos frente al ranking pasado.

El Grupo BMW aparece en el cuatro lugar dentro del sector automotriz. | Foto: 123RF

Por último, el Grupo BMW logró 1.804 unidades para ubicarse en el puesto 133, perdiendo 12 puestos, pues en el análisis anterior había logrado colocarse en la posición 121.

