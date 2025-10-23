Toyota Corolla Cross Nasu Edition 2026: la evolución aventurera de uno de los carros más vendido en Colombia

Toyota explora el lado aventurero de su línea en el SEMA Show 2025 con el debut del Corolla Cross Hybrid Nasu Edition 2026, un concepto a medida que reinventa el crossover compacto como una máquina audaz y lista para la montaña.

El Toyota Corolla Cross Nasu cuenta con un juego de suspensión especial para refirmar su espíritu aventurero. | Foto: Toyota / API

Inspirada en el pintoresco Monte Nasu de Japón, un destino conocido por el senderismo, las aguas termales y la aventura al aire libre, la Nasu Edition combina capacidad todoterreno, un estilo distintivo y accesorios pensados ​​para un estilo de vida que eleva al Corolla Cross mucho más allá de sus raíces urbanas.

El prototipo fue diseñado y construido por el equipo de Desarrollo de Piezas de Servicio y Accesorios (SPAD) de Toyota, un grupo dedicado a crear accesorios que mejoran la funcionalidad y el estilo.

Para el SEMA Show, los ingenieros de SPAD se propusieron crear una edición especial emocionante y funcional, gestionando simultáneamente una cartera de cientos de programas de desarrollo de accesorios. El proyecto exigió una amplia colaboración, con diseño CAD, impresión 3D, mecanizado CNC y ensamblaje realizados en múltiples ubicaciones antes de que la Edición Nasu se consolidara como una construcción unificada.

“El Corolla Cross es uno de los vehículos más versátiles de nuestra gama, y ​​la Edición Nasu demuestra cuánto puede llegar más lejos”, afirmó Steve Park, planificador sénior de productos de Accesorios para Vehículos Toyota y Lexus.

El Toyota Corolla Cross Nasu contó con el apoyo del equipo de diseño especial de la marca. | Foto: Toyota / API

“Si bien la inspiración para este diseño es el espíritu aventurero del Monte Nasu en Japón, el verbo ‘nasu’ en japonés también significa ‘lograr’. Esperamos que este diseño inspire a otros a construir, experimentar y alcanzar sus metas”, agregaron desde el equipo de diseño.

¿Qué sorpresas trae el Corolla Cross Nasu?

Bajo el capó, la Edición Nasu conserva el eficiente sistema de propulsión híbrido del Corolla Cross 2026: un motor Atkinson de cuatro cilindros y 2.0 litros que se integra con tres motores eléctricos para generar una potencia combinada de 196 caballos de fuerza.

La tracción integral transmite la potencia al suelo mediante rines Toyota personalizados, con neumáticos todoterreno Toyo Open Country A/T III. Para dotar al prototipo de mayor altura y presencia, una elevación de suspensión personalizada complementa el conjunto de rines y neumáticos con una presencia aventurera.

De igual forma, el prototipo cuenta con un kit de carrocería único con una entrada de aire modificada en el capó distingue a la Nasu Edition con una apariencia agresiva y robusta.

Una envoltura personalizada en un llamativo tono púrpura evoca otro significado de nasu en japonés: “berenjena”.

El equipamiento para terrenos difíciles, como los deslizadores de rocas y la cesta de carga prepara el terreno para la aventura. En el área de carga, un sistema de cajones personalizado y un refrigerador sobre una bandeja deslizante brindan organización y comodidad para viajes largos.

La iluminación es práctica y elegante, con barras de luces Toyota modificadas y faros antiniebla que iluminan el camino de entrada, mientras que los umbrales de las puertas, las luces de charco y los umbrales de carga iluminados a medida iluminan el interior y la zona de acampada.

El Toyota Corolla Cross Nasu esta inspirado en múltiples elementos de la cultura japonesa. | Foto: Toyota / API

“Con el Corolla Cross Nasu Edition, demostramos cómo uno de nuestros modelos más populares y accesibles puede reinventarse para encarnar el espíritu aventurero de Toyota”, declaró Mike Tripp, vicepresidente de Marketing de Toyota.