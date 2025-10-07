El carro deportivo que la posible primera jefa del Gobierno japonés se niega a abandonar: lo compró en 1991

Sanae Takaichi se perfila como la primera mujer en asumir el cargo de jefa del Gobierno en Japón, pero muchas de sus posturas reflejan una visión muy conservadora en lo social, en un país donde el patriarcado está muy arraigado.

Al margen de sus posturas políticas y de las propuestas y postulados que apoye, la mirada sobre Takaichi ha ido más allá, al punto de indagar sobre lo que tenía almacenado en su garaje.

En medio de su auge político, salieron a la luz detalles poco conocidos sobre esta mujer y los cuales dejan al descubierto su amor por los carros.

En la actualidad, el carro está en el museo del concesionario Toyota de Nara, de donde salió en 1991. | Foto: Tomada de la cuenta en Instagram Wanganmidnightjp / API

Las notas de prensa en locales registraron que Takaichi posee un Toyota Supra Turbo Mk 3, vehículo que tiene desde la década de los noventa y que aún conserva.

Su familia, compuesta por un oficinista y un policía, ya tenía cierta relación con los autos, pues su padre trabajaba para una compañía que era afiliada a Toyota, de allí que escogiera el Supra como su primer carro nuevo, el cual reemplazó el Toyota Celica XX usado, conocido también como Celica Supra, que la acompañó hasta sus 28 años.

Las especificaciones del Toyota Supra Turbo Mk 3

Super White Pearl Mica.

Interior de cuero color burdeos.

Motor 1JZ-GTE biturbo de 2.5 litros y seis cilindros en línea.

276 hp.

Transmisión automática de cuatro velocidades.

Sistema de navegación Panasonic, agregado varios años después.

Este gran turismo fue clave en su historia, y contrario a lo que muchos podrían pensar, acompañó a esta mujer a medida que su carrera política iba en aumento.

Según los registros, Takaichi condujo su Supra 2.5GT Twin-Turbo Limited de 1991 sin importar los cargos ministeriales que ocupaba.

Sanae Takaichi compró este carro, nuevo, en 1991. Reemplazó un Celica Supra que compró usado. | Foto: Tomada de la cuenta en Instagram Wanganmidnightjp / API

Este auto, codiciado por muchos y con una excelente reputación dentro de los deportivos, dejó de circular en el año 2000, cuando le asignaron un conductor y un esquema más completo a quien se perfila como jefa del Gobierno japonés.

El cariño por este ejemplar fue tal, que Takaichi no entregó las llaves y decidió conservarlo en un taller en la ciudad de Nara.

Ha sido tal la fama que ha ganado este deportivo, que Toyota decidió que era necesario realizar algunas adecuaciones y restauraciones, por lo que el concesionario que le vendió el auto en los noventa lo recogió para darle un nuevo aspecto.

De esta forma, se creó un equipo compuesto por técnicos automotrices voluntarios y especialistas en pintura y carrocería que intervinieron este carro para que pareciera recién sacado de la vitrina, recuperando el brillo que tuvo cuando la política lo llevó a su casa.

Ahora, el Supra 2.5GT Twin-Turbo Limited de 1991 está exhibido en el museo del concesionario Toyota de Nara, donde se cuenta la historia que tuvo que recorrer para llegar allí y en la que se resalta que pertenece a quien podría ser la mujer más poderosa del país del sol naciente.

Takaichi, una admiradora declarada de la fallecida primera ministra británica Margaret Thatcher, se convirtió en líder de la formación gobernante, el Partido Liberal Democrático (PLD), y podría convertirse en jefa de gobierno en las próximas semanas.