Viajar en avión implica muchas decisiones, pero hay una que casi siempre pasa desapercibida: qué ropa ponerse para volar. En especial cuando se trata de vuelos largos, elegir un conjunto cómodo parece tan simple como optar por unos leggings o los llamados vaqueros. Sin embargo, lo que muchos consideran práctico podría convertirse en un problema, tanto para la salud como para la seguridad.

Expertos en salud vascular, seguridad aérea y aerolíneas como Iberia coinciden en desaconsejar ciertas prendas que, aunque populares, pueden dificultar la circulación, aumentar el riesgo de lesiones o incluso provocar complicaciones en caso de emergencia.

Riesgos para la circulación: qué dicen los expertos

“La ropa que usamos cuando volamos puede afectar significativamente nuestra circulación”, explicó el médico y especialista en venas de Metro Vein Centers, Hugh Pabarue, en declaraciones recogidas por HuffPost.

Pasajera de avión sufriendo náuseas y mareos durante el vuelo. | Foto: Getty Images

“Por ejemplo, no se recomienda la ropa ajustada. Usar leggings y otras prendas restrictivas, como jeans ajustados, reduce la capacidad de la sangre para fluir hacia las piernas”, explicó el experto.

Estar muchas horas sentado sin apenas moverse, especialmente con prendas ceñidas en cintura, muslos o tobillos, puede provocar hinchazón, entumecimiento, varices o incluso trombosis venosa profunda, una afección grave que se produce por la formación de coágulos en venas profundas de las piernas.

En la misma línea, la aerolínea española Iberia también lo deja claro en su página oficial de recomendaciones para el viajero:

“Aconsejamos que coloques tu equipaje de mano de forma que puedas mover tus piernas libremente y vistas prendas cómodas y holgadas. Para volar, elige ropa poco ajustada y preferiblemente de fibra natural para ejercer menor presión sobre tu piel y favorecer su mejor ventilación”.

Además, recuerda que la inmovilidad prolongada en cabina puede acentuar los problemas circulatorios. Por eso sugiere mover los tobillos, levantar los talones y caminar por el pasillo cuando sea posible.

El problema del material

A los riesgos circulatorios se suman los problemas de seguridad en caso de accidente. Christine Negroni, experta en seguridad aérea, advirtió en HuffPost sobre los leggings y otras prendas ajustadas elaboradas con materiales sintéticos.

Hay que estar atento a los detalles durante un vuelo. | Foto: Getty Images

“Se trata de una prenda ajustada que suele estar hecha de fibras derivadas del petróleo. No conviene usarlas en un avión, ya que el mayor riesgo en un accidente con posibilidad de supervivencia es el fuego”, dijo la especialista.

En una evacuación por incendio, ese tipo de ropa puede derretirse sobre la piel y provocar quemaduras graves. “Si no sufres daños que impidan salir del avión, podrías verte afectado por el incendio”, insistió Negroni, quien recomienda optar por ropa holgada, de algodón o fibras naturales, que permiten moverse con facilidad y ofrecen mejor protección térmica.

¿Qué prendas se recomiendan para un viaje en avión?

Frente a los vaqueros ceñidos y las mallas deportivas, los expertos recomiendan:

Pantalones holgados o tipo jogger.

Ropa de algodón, lino o bambú.

Calcetines de compresión de grado médico (no confundir con leggings apretados).

Prendas por capas, que permiten adaptarse a los cambios de temperatura en cabina.

Hay prendas de vestir que pueden complicar la evacuación del avión en caso de un incendio. | Foto: Gado via Getty Images

“Las medias de compresión de grado médico previenen la hinchazón y alivian el dolor en las pantorrillas”, señaló el Dr. Peter J. Pappas, cirujano vascular del Centro para la restauración de venas. Estas prendas aplican presión suave para favorecer el retorno venoso y linfático, justo lo contrario que hace la ropa demasiado ajustada.

Además de vestir ropa adecuada, los expertos recomiendan beber agua en abundancia, evitar el alcohol y la cafeína antes del vuelo, y mover regularmente las piernas y pies. Con unos pequeños gestos, se puede evitar esa incómoda sensación de piernas hinchadas o pesadas al aterrizar.