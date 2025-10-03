Estas son las 40 preguntas del examen teórico para la licencia de conducción: ¿cuánto puntaje necesita para aprobarlo?

La expedición de la resolución N.° 20253040037125 del Ministerio de Transporte, con la que se definió la creación y la forma como operarán los Centros de Apoyo Logístico y de Evaluación (CALE), también estipuló el nuevo procedimiento para la realización de los exámenes teórico y práctico de conducción para solicitar o renovar la licencia.

Según esta nueva directriz, estas pruebas deben ser presentadas por las personas que aspiran a obtener la licencia de conducción de vehículos automotores de servicio particular y servicio público y los titulares que ya la tengan y busquen recategorizar su licencia.

Así mismo, estipula que, previo a presentar los exámenes teórico y práctico de conducción, el aspirante deberá presentarse ante los nuevos CALE para que se siga el proceso indicado, el cual consiste en:

Son tres pruebas las que debe superar el aspirante para poder obtener su nueva licencia de concducción. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

Presentación del documento de identidad.

El Centro de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) deberá validar la identidad del aspirante a través de los sistemas establecidos para tal fin.

El aspirante debe estar registrado y debe tener vigente, en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y en el Sistema de Control y Vigilancia - Sicov, el certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores, en la categoría de licencia de conducción para la que presentará el examen teórico y práctico.

Que el aspirante tenga registrado y vigente, en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y en el Sistema de Control y Vigilancia Sicov, el certificado de capacitación en conducción expedido por un Centro de Enseñanza Automovilística, en la categoría de licencia de conducción para la que presentará el examen teórico y práctico.

El Centro de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE) deberá validar el pago correspondiente de la tarifa del examen teórico y práctico.

¿Cómo es el orden de los exámenes?

Las pruebas del examen teórico y práctico se deben presentar en el siguiente orden, siendo la aprobación de cada una el prerrequisito de la siguiente:

Prueba teórica. Prueba de destreza individual. Prueba de maniobras en vía pública.

Requiere un 80 % para superar la prueba teórica. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

El CALE deberá verificar que se cumpla con el prerrequisito correspondiente.

Cabe señalar que el examen teórico tiene por objeto evaluar que el aspirante posee los conocimientos y actitudes para la conducción de vehículos y el comportamiento seguro en las vías, así como evaluar la formación obtenida en los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA).

El examen teórico comprende una única prueba teórica, la cual consistirá en resolver un total de 40 preguntas de selección múltiple contenidas en el banco alojado en la plataforma tecnológica del CALE, el cual de manera aleatoria seleccionará los interrogantes de forma tal que el orden de las mismas sea único para cada aspirante.

Las 40 preguntas del examen teórico para sacar la licencia de conducción

Estas son las temáticas de las preguntas:

12 preguntas sobre actitudes.

28 sobre los núcleos temáticos del proceso de formación.

Los núcleos son los siguientes:

Movilidad segura y sostenible, con 10 preguntas.

Normas de tránsito, con 6 preguntas.

Señalización vial e infraestructura vial, con 6 preguntas.

El vehículo, con 6 preguntas.

¿Con qué puntaje se aprueba el examen práctico para la licencia de conducción?

El aspirante aprueba el examen teórico si obtiene un puntaje igual o superior al 80 % en las preguntas de conocimientos y un puntaje igual o superior al 80 % en las preguntas de actitudes.

Si no aprueba el examen puede presentarlo, sin costo, en el mismo Cale dentro de los 10 días siguientes. | Foto: Pruebas Saber Pro.

En caso de no aprobar el examen teórico, el aspirante podrá presentar nuevamente el examen ante el mismo CALE o en el que prefiera; lo podrá hacer por una única vez, sin costo, dentro de los diez días calendario siguientes a la fecha de la entrega del resultado.