Toyota Motor Corporation (Toyota) anunció su adhesión a TOKYO H2, un nuevo proyecto lanzado por el Gobierno Metropolitano de Tokio el 3 de septiembre con el objetivo de convertir a Tokio en un líder mundial en hidrógeno.

Como parte de esta iniciativa público-privada, el Crown se ha incorporado a la flota de taxis de pila de combustible para ampliar su adopción.

El Crown combina el silencio excepcional propio de un vehículo de pila de combustible (FCEV) con asientos traseros espaciosos y una excelente facilidad de entrada y salida, brindando una experiencia de viaje cómoda y de primera calidad incomparable con los taxis convencionales.

La firma japonesa es pionera en el desarrollo de hidrógeno como combustible. | Foto: Getty Images / Peter Dazeley

Para alcanzar el objetivo del Gobierno Metropolitano de Tokio de introducir taxis de pila de combustible (aproximadamente 600 para el año fiscal 2030), Toyota también intentará introducir 200 unidades para el año fiscal 2025 y brindar apoyo.

Para coincidir con el lanzamiento del proyecto, Toyota renovó y reabrió la sala de exhibición Toyota Mirai en Minato City, Tokio, fundada en 2015 como centro de información sobre vehículos de pila de combustible (FCEV) e hidrógeno, como el TOKYO H2 HUB.

Las nuevas instalaciones servirán como centro de colaboración entre empresas y organizaciones que trabajan por una sociedad del hidrógeno, contribuyendo al avance del proyecto y a una mayor adopción de este tipo de energía.

Taxi de pila de combustible Crown (vehículos eléctricos de pila de combustible). | Foto: Toyota

El proyecto TOKYO H2, liderado por el Gobierno Metropolitano de Tokio, busca impulsar las iniciativas público-privadas para el uso del hidrógeno, con especial atención a la movilidad comercial, como taxis y camiones de pila de combustible.

Las empresas y organizaciones participantes implementarán diversas iniciativas relacionadas con el hidrógeno. Al unificar el logotipo y el diseño del proyecto, se visibilizará la difusión del hidrógeno en toda la ciudad, fomentando la comprensión y el interés en Tokio. En el futuro, además de los taxis, se implementarán por etapas iniciativas en el sector comercial.

Toyota apoya el compromiso del Gobierno Metropolitano de Tokio de impulsar la implementación social del hidrógeno.

Con la incorporación del Crown a este proyecto, Toyota busca que la sociedad del hidrógeno sea más familiar y accesible en la vida cotidiana. Además, al generar una demanda sustancial de hidrógeno, Toyota busca crear un círculo virtuoso en toda la cadena de suministro.

En colaboración con la capital japonesa y con empresas y organizaciones dedicadas al hidrógeno, Toyota seguirá ampliando sus colaboraciones y contribuirá a lograr un Tokio líder mundial en hidrógeno.

Toyota incorporara el Crown, uno de sus vehículos más populares en Japón, a su proyecto. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Toyota posiciona el hidrógeno como una fuente de energía importante y, junto con numerosos socios, impulsa diversas iniciativas para promover su uso en todos los ámbitos: producción, transporte, almacenamiento y uso.