Llaman a revisión más de 10.000 vehículos de Ford: estos son los modelos y daños identificados por las autoridades de México

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México emitió una alerta sobre más de 10.000 unidades de vehículos Ford por algunos problemas identificados con dos de sus modelos.

La compañía es una de las principales productoras de vehículos en Estados Unidos. | Foto: Getty Images

El llamado a revisión es, concretamente, para 10.556 unidades de las líneas Bronco Sport año 2021-2022 y Maverick año 2022-2023, por posibles fallas internas en la soldadura de la batería.

El llamado obedece a que la batería de 12 voltios podría experimentar fallas internas en la soldadura provocando una degradación repentina mientras se conduce, lo que desencadenaría una pérdida de accesorios eléctricos, incluidas las luces de emergencia, lo que podría causar mal funcionamiento.

Como contramedida, Según la Profeco, la empresa anunció que inspeccionará los vehículos, y en caso necesario, actualizará o sustituirá los componentes afectados, esto sin costo para las y los propietarios.

Asimismo, señaló que no entregará ningún automóvil que pudiera estar involucrado en este llamado sin haber sido revisado y, si es el caso, reparado.

De igual forma, según la Profeco, Ford habilitó diferentes canales de comunicación para estar en contacto con los clientes que consideren que tiene alguna novedad relacionada con esta alerta y sus vehículos.

Si bien, la campaña para revisar estos vehículos inició en abril pasado, las autoridades han reiterado el llamado para alertar a los consumidores sobre este posible daño y aclararon que la alerta se mantendrá manera indefinida.

Ford anunció que reemplazará los elemento s que sean necesarios para solucionar la falla. | Foto: Getty Images

Buenas cifras para Ford en el mercado norteamericano

Ford ha incrementado sus ventas en Estados Unidos un 8,2% interanual en el tercer trimestre, sumando siete meses consecutivos de ganancias en ventas, con un total de 545.522 unidades matriculadas entre junio y septiembre de este año, mientras que crecieron un 7,2% en el conjunto de 2025.

“El crecimiento de este trimestre muestra la inigualable flexibilidad y amplitud de nuestra cartera”, ha expresado el presidente de Ford Blue y Model e, Andrew Frick, este miércoles, tras conocerse las cifras al cierre de septiembre.

En este período, Ford vendió un número récord de 85.789 vehículos electrificados, lo que supone un aumento del 19,8 %. Los vehículos electrificados representaron el 15,7 % de las ventas de Ford en el tercer trimestre, frente al 13,5 % del segundo trimestre.

Las ventas de vehículos híbridos alcanzaron un récord en el tercer trimestre, con 55.177 unidades (un 14,7 % más), mientras que los vehículos eléctricos de Ford registraron otro nuevo récord de ventas trimestrales con 30.612 unidades vendidas (un 30,2% más).

Ford sigue siendo la marca con más matrículas en Estados Unidos. | Foto: Getty Images

De su lado, los vehículos de combustión continuaron representando el 84 % del total de los vehículos matriculados por Ford en el tercer trimestre, hasta superar las 459.700 unidades.

Hasta septiembre, en los nueve primeros meses del año, las ventas de vehículos electrificados de Ford alcanzaron las 242.298 unidades (un 16,5 % más), mientras que los vehículos de combustión superaron los 1,4 millones de registros (un 5,7% más).

Resultados que contrastan

Ford ha logrado un beneficio neto de 2.900 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, lo que supone un descenso del 1,2% frente al mismo período del año anterior, según ha informado la compañía, al cierre de la jornada bursátil en Estados Unidos.