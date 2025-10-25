Ford revela planes para impulsar la producción de la Serie F; resultados del tercer trimestre la animaron

Ford ha sufrido un impacto financiero por los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de unos 700 millones de dólares en su resultado del tercer trimestre, según ha informado en la presentación de su balance económico trimestral.

Ford sigue aumentando sus ventas. Prevé un mayor volumen de producción. | Foto: Cortesía Ford

La compañía ha explicado que la reducción del impacto se debe al anuncio de Trump del 17 de octubre, que impuso un arancel del 25 % a los camiones pesados importados y prorrogó hasta 2030 un descuento arancelario que el presidente ya otorgaba a los fabricantes de automóviles que producen y venden automóviles terminados en Estados Unidos. Ford fabrica todas sus camionetas pickup Serie F en plantas estadounidenses.

“Nos beneficiaremos de esto. Prevemos costos similares a los de este año y el próximo en materia de aranceles”, ha apuntado el director financiero de Ford, Sherry House.

En este contexto, Ford ha logrado un beneficio neto de 2.400 millones de dólares durante el tercer trimestre del año, lo que supone un incremento del 173 % respecto al mismo trimestre del año anterior.

A su vez, en los nueve primeros meses del año, la compañía ha recortado su beneficio acumulado en más de un 29 % interanual, hasta 2.900 millones de dólares (2.496 millones de euros).

Las ventas, sin embargo, han aumentado un 3 %, hasta 141.400 millones de dólares. Mientras, los costos crecieron hasta 138.989 millones de dólares, un 4,66% más.

Por su parte, el beneficio operativo (Ebit) ajustado de los nueve primeros meses del año ha sido de 5.700 millones de dólares, una cifra inferior en un 2,3% a la registrada por la firma automovilística hasta septiembre de 2024.

Ford contempla la creación de 1.000 empleos para atender al demanda. | Foto: Getty Images

De cara al cierre del año, Ford prevé un Ebit ajustado para el año 2025 de entre 6.000 y 6.500 millones de dólares; un flujo de caja libre ajustado de entre 2.000 y 3.000 millones de dólares y gastos de capital de aproximadamente 9.000 millones de dólares.

“Ford registró otro trimestre sólido, impulsado por nuestros increíbles productos y servicios, la durabilidad de Ford Pro y nuestro enfoque disciplinado en el costo y la calidad. Entramos en 2026 como una empresa más sólida y ágil”, ha declaró el consejero delegado y presidente de la compañía, Jim Farley.

Ford planea la creación de 1.000 nuevos empleos

Asimismo, Ford ha anunciado sus planes para crear hasta 1.000 empleos para aumentar el volumen de producción de la Serie F, recuperar las pérdidas causadas por el incendio de Novelis y satisfacer la fuerte demanda de los clientes.

Ford sigue avanzando y recuperando cifras en lo que va de 2025. | Foto: Suministradas por Ford

La compañía también ha declarado que el dividendo regular del cuarto trimestre será de 0,15 dólares y se pagará a los accionistas el próximo 1 de diciembre.