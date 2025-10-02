Carros híbridos y eléctricos dan impulso a las ventas de Ford y General Motors en EE. UU.; lograron cifra récord

Ford ha incrementado sus ventas en Estados Unidos un 8,2 % interanual en el tercer trimestre, sumando siete meses consecutivos de ganancias en ventas, con un total de 545.522 unidades matriculadas entre junio y septiembre de este año, mientras que crecieron un 7,2 % en el conjunto de 2025.

“El crecimiento de este trimestre muestra la inigualable flexibilidad y amplitud de nuestra cartera”, ha expresado el presidente de Ford Blue y Model, Andrew Frick, este miércoles, tras conocerse las cifras al cierre de septiembre.

En este período, Ford vendió un número récord de 85.789 vehículos electrificados, lo que supone un aumento del 19,8 %. Los vehículos con esta tecnología representaron el 15,7 % de las ventas de Ford en el tercer trimestre, frente al 13,5 % del segundo trimestre.

La compañía es una de las principales productoras de vehículos en Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Las ventas de vehículos híbridos alcanzaron un récord en el tercer trimestre, con 55.177 unidades (un 14,7 % más), mientras que los vehículos eléctricos de Ford registraron otro nuevo récord de ventas trimestrales con 30.612 unidades vendidas (un 30,2 % más).

De su lado, los vehículos de combustión continuaron representando el 84 % del total de los vehículos matriculados por Ford en el tercer trimestre, hasta superar las 459.700 unidades.

Hasta septiembre, en los nueve primeros meses del año, las ventas de vehículos electrificados de Ford alcanzaron las 242.298 unidades (un 16,5 % más), mientras que los vehículos de combustión superaron los 1,4 millones de registros (un 5,7% más).

General Motors también logró incremento en matrículas

General Motors ha incrementado las ventas de vehículos en Estados Unidos en el tercer trimestre en un 8 % respecto del mismo trimestre del año anterior, mientras que las ventas durante los primeros tres trimestres del año aumentaron un 10 % a 2,2 millones de vehículos, el mejor ritmo en una década.

Además, la cuota de mercado en los nueve primeros meses del año ha sido del 17,2 %, el mejor porcentaje de la firma desde 2015, según ha explicado la firma.

La firma estadounidense estableció otro récord de ventas de vehículos eléctricos en el tercer trimestre, con 66.501 entregas, un 107 % más. Las ventas totales de vehículos eléctricos de General Motors en EE.UU. hasta la fecha ascienden a 144.668, un 105% más que el año anterior.

General Motors consiguió cifra récord de ventas en cuanto a vehículos de nuevas tecnologías. | Foto: Getty Images

“Nadie está en una posición más sólida para afrontar un mercado estadounidense en constante cambio que GM. Contamos con la mejor gama de vehículos de combustión interna y eléctricos que jamás hayamos tenido. Nuestras marcas han aumentado su cuota de mercado gracias a precios consistentemente sólidos y bajos incentivos e inventario”, ha afirmado el vicepresidente senior y presidente de General Motors para Norteamérica, Duncan Aldred.

Tendencia que es similar en Colombia

Si bien la mayor venta de vehículos sigue siendo para los motores a combustión, los carros híbridos y eléctricos siguen teniendo un repunte importante en Colombia.

Según el último informe de Fenalco y la Andi y guardando las proporciones frente al enorme mercado estadounidense, las cifras logradas en septiembre y en lo que va corrido del año dejan presente cómo se ha venido dando el salto a las nuevas tecnologías.

Los vehículos con nuevas tecnologías siguen siendo una alternativa bastante llamativa para la movilidad. | Foto: Getty Images

Los gremios indicaron que solo en septiembre, el registro de vehículos eléctricos creció en un 151 % con 1.858 unidades registradas respecto a septiembre del 2024.

De igual manera, durante el noveno mes del año el registro de vehículos híbridos aumentó un 72,3 % con 7.102 unidades registradas respecto a septiembre del 2024.