Gigante de la industria automotor de Estados Unidos anuncia problemas económicos: se recortarán 1.000 empleos

La empresa se ha visto afectada por la reducción de pedidos en Europa.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

16 de septiembre de 2025, 9:21 p. m.
La marca busca seguir en operación en las regiones donde tiene presencia. | Foto: 123rf

Ford Motor Co. anunció este martes, 16 de septiembre, que recortará hasta 1.000 empleos en su planta de automóviles eléctricos debido a una demanda menor a la esperada de vehículos a batería.

La reducción de empleos se llevaría a cabo, en la medida de lo posible, mediante salidas voluntarias y adquisiciones, según informó la compañía.

Esta decisión se produce tras una reestructuración anunciada en noviembre de 2024, que contemplaba una reducción de 4.000 puestos en Europa y el Reino Unido, de los cuales 2.900 corresponderían a Alemania.

La compañía es una de las principales productoras de vehículos en Estados Unidos. | Foto: Getty Images

La compañía afirmó que evalúa continuamente los volúmenes de producción y los ajusta a la demanda.“En Europa, la demanda de coches eléctricos está muy por debajo de las previsiones del sector”, declaró Ford.

La planta, que fabrica una versión eléctrica del SUV Explorer, pasará de dos turnos diarios a uno a partir de enero, según informó la empresa en un comunicado.

Los vehículos eléctricos representaron el 15,6 % del mercado europeo en el período hasta julio, frente al 12,5 % del mismo periodo del año anterior. El crecimiento ha sido más lento de lo previsto, en parte debido a la retirada de las subvenciones a la compra en Alemania.

Contexto: Ford saca del mercado estadounidense cerca de 1.5 millones de vehículos por un error detectado. Estos son los modelos implicados

Ford vendió 260.000 vehículos de todo tipo en los primeros siete meses del año, lo que representa un aumento del 0,7 %, manteniendo su cuota de mercado del 3,3 %, según datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles.

Traslado de su sede principal

El veterano fabricante de automóviles está trasladando su sede por primera vez en siete décadas, reubicándose en un edificio recién construido, a cinco kilómetros de su antigua sede en Dearborn, Michigan.

La nueva estructura, de 195.096 metros cuadrados (2,1 millones de pies cuadrados), se llamará oficialmente “Sede Mundial de Ford” cuando se inaugure en noviembre. Forma parte de un campus más amplio que adoptará el nombre de la sede actual: Centro Mundial Henry Ford II.

Henry Ford II era nieto del fundador de la compañía, Henry Ford, y tío de Bill Ford, actual presidente ejecutivo del fabricante.

EE.UU.
La marca cambiará de locación su sede principal. | Foto: Bloomberg via Getty Images

La sede actual de Ford, ubicada en 1 American Road, en Dearborn, y conocida coloquialmente como “La Casa de Cristal”, se inauguró en 1956. En su momento, Ford declaró que era uno de los edificios de oficinas más grandes del país ocupados por una sola empresa.

Contexto: Ford apuesta duro por los vehículos eléctricos: invertirá 5.000 millones de dólares en EE. UU.

“Cuando nos mudemos a la nueva sede, la dirección de 1 American Road se trasladará con ella, porque vamos a seguir desarrollando productos para el próximo siglo”, dijo Ted Ryan, gerente de herencia y marca de Ford.

*Con información de AP.

