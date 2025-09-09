Ford saca del mercado estadounidense cerca de 1.5 millones de vehículos por un error detectado. Estos son los modelos implicados

La compañía automotriz inició el retiro de varios de sus vehículos tras identificar fallas que aumentan el riesgo de choque del automotor. Unos 1,5 millones de carros saldrán del mercado estadounidense, después de que la compañía indicó que tiene conocimiento de 18 accidentes por una deficiencia en la cámara de visión trasera.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) afirmó el lunes que dicha cámara puede mostrar una imagen en blanco o distorsionada en la pantalla central mientras el vehículo está en reversa.

Ensamblaje de vehículos de la compañía en Chicago, Illinois. | Foto: Getty Images

El problema radica en que estas imágenes pueden reducir o distorsionar la vista del conductor respecto a lo que hay atrás del vehículo, causando colisiones y accidentes.

Pasos a seguir y modelos afectados

Ford notificará a los usuarios por correo, y allí se les informará el procedimiento a seguir, que incluye llevar el carro a un concesionario autorizado para remplazar la cámara defectuosa de forma completamente gratuita.

Entre los modelos en cuestión están Lincoln Navigator, Lincoln MKC, Mustang, Ranger, Transit, Transit Connect, Econoline, Edge, Expedition, F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD y F-550 SD.

Ford se especializa en producción de este tipo de camionetas | Foto: Getty Images

Los modelos fueron hechos entre 2015 y 2019, por lo que debe verificar la fecha de producción.

Incluso, en mayo del presente año también se dio la salida de 1 millón de modelos F-150, Bronco y Edge por daños en el software que afectaba la misma cámara.

Esto se suma a los 300.000 vehículos retirados en agosto por pérdida de asistencia en el frenado, que se desprendió de un fallo en el módulo electrónico.

Además, en julio realizó el mismo proceso con 700.000 autos Bronco Sport y Escape, por inyectores de combustible averiados que podrían causar incendios.

Es posible identificar si su vehículo hacer parte de los afectados con el número de identificación del vehículo (VIN) en el sitio web de la NHTSA.

Ford vendió más de 1.9 millones de autos en Estados Unidos durante 2024. En lo que va de 2025, los usuarios le han comprado cerca de 1,5 millones de carros de la marca, lo que significa el crecimiento de 6.6% en sus ventas anuales.