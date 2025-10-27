Cortes de luz en Bogotá: los barrios que se verán afectados este martes 28 de octubre

La electrificadora Enel Colombia dio a conocer la lista de barrios que se verán afectados en Bogotá y en el municipio de Chía, en Cundinamarca, debido a los cortes de luz programados para este martes, 28 de octubre.

De acuerdo con la entidad, estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos en redes de suministro de energía. Las interrupciones serán en diferentes horas del día.

Barrios de Bogotá con cortes de luz

Localidad de Antonio Nariño

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 16 sur a la calle 18 sur, entre la carrera 25 a la carrera 27 – Barrio Restrepo Occidental.

El servicio de energía eléctrica se interrumpe como medida de seguridad para el personal que interviene la infraestructura. | Foto: Essa.

Localidad de Chapinero

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 13 a la carrera 15 entre la calle 84 a la calle 87 – Barrio La Cabrera.

Localidad de Engativá

Desde las 8:45 a. m. hasta las 4:15 p. m. De la calle 62 a la calle 64 entre la carrera 104 a la carrera 106 – Barrio El Muelle.

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 73 a la carrera 75 entre la calle 79 a la calle 82 – Barrio El Minuto de Dios.

Localidad de Fontibón

Desde las 8:30 a. m. hasta las 1:30 p. m. De la carrera 95 a la carrera 97 entre la calle 24 a la calle 26 – Barrio Puerta de Teja.

Localidad de Kennedy

Desde las 6:45 a. m. hasta las 5:45 p. m. De la carrera 89 a la carrera 91 entre la calle 1 a la calle 5 – Barrio Osorio III.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 31 a la carrera 33 entre la calle 9 a la calle 11 – Barrio Pensilvania.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 8:30 a. m. hasta las 1:00 p. m. De la carrera 28 a la carrera 33 entre la calle 40 sur a la calle 42 sur – Barrio Inglés.

Localidad de San Cristóbal

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 11 sur a la calle 15 sur entre la carrera 21 este a la carrera 23 este – Barrio Aguas Claras.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 11 sur a la calle 13 sur entre la carrera 22 este a la carrera 24 este – Barrio Hoya San Cristóbal.

Desde las 11:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la carrera 10 este a la carrera 12 este entre la calle 54 sur a la calle 60 sur – Barrio Los Libertadores.

Desde las 7:45 a. m. hasta las 11:00 a. m. De la calle 60 sur a la calle 62 sur entre la carrera 11 a la carrera 13 – Barrio Nueva Delhi.

Localidad de Suba

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 151 a la calle 155 entre la carrera 86 a la carrera 89 – Barrio Suba Cerros.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la carrera 89 a la carrera 91 entre la calle 151 a la calle 153 – Barrio Suba Urbano.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. De la carrera 13 a la carrera 16 entre la calle 50 a la calle 52 – Barrio Quesada.

Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 13 a la carrera 15 entre la calle 149 a la calle 151 – Barrio Teusaquillo.

Localidad de Tunjuelito

Desde las 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 44 sur a la calle 46 sur entre la carrera 53 a la carrera 55 – Barrio Venecia Occidental.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 1 a la carrera 3 entre la calle 166 a la calle 168 – Barrio La Cita.

Desde las 7:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 112 a la calle 114 entre la carrera 8 a la carrera 10 – Barrio Molinos Norte.

Desde las 8:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 100 a la calle 102 entre la carrera 13 a la carrera 15 – Barrio Rincón del Chicó.

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 112 a la calle 114 entre la carrera 4 a la carrera 6 – Barrio Usaquén.

Chía, en Cundinamarca