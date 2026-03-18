El pueblo antioqueño que es destacado por sus diferentes pisos térmicos y variedad de ecosistemas, ideal para el ecoturismo

El departamento de Antioquia es un destino imperdible en Colombia. Su variedad de pueblos reconocidos por sus mútilples atractivos atraen a visitantes de todo el país.

Una de ellos es Amalfi, ubicado a 151 kilómetros de Medellín, a tres horas y 10 minutos de distancia en vehículo.

Esta población es apodada La Ciudad Señora del nordeste y posee pisos térmicos con variedad de ecosistemas que albergan abundante flora y fauna nativa, según el portal de turismo Antioquia Travel.

“Ya sea por carretera o aeronave se percibe la magnitud de sus montañas y la abundancia de sus aguas, riqueza hídrica que forma cascadas en cada rincón. Aquí la naturaleza, la historia y tradición son los protagonistas”, agrega la publicación.

Estos son los encantos del pueblo antioqueño conocido como el ‘remanso de paz’, un destino de bellos paisajes y gran historia

Historia

La Gobernación de Antioquia señala que Amalfi fue fundado en abril del año 1838, por el párroco Juan José Rojas con la ayuda de algunos alcaldes de la región. En 1843, fue decretado como municipio.

Amalfi es conocido como el apodo de ‘ajedrez antioqueño’ debido al trazado geométrico de sus calles hecho por el ingeniero Carlos Segismundo de Greiff. Además, en su territorio se encuentran los embalses Porce II y Porce III.

Amalfi, Antioquia Foto: Alcaldía de Amalfi

De igual manera, el municipio se ha destacado por su liderazgo en el downhill, una modalidad de ciclismo de montaña.

Sitios de interés

Entre sus principales sitios de interés se encuentra el Jardín botánico, que es considerado como una reserva del municipio." Tiene un bosque nativo y diversidad de plantas. Un lugar ideal para aprender sobre botánica", destaca Antoquia Travel.

El Alto del Cristo es otro lugar destacado. Es uno de los cerros tutelares que tiene el municipio. “Allí se encuentran ubicados algunos monumentos religiosos que hacen alusión a un cristo crucificado y por el camino trazado hasta la cima del cerro hay 14 cruces donadas por familias del municipio que representan el santo viacrucis”, agrega la publicación turística antioqueña.

El municipio antioqueño cuyo nombre refleja su belleza y colorido; una joya para conocer a tres horas de Medellín

El alto de la línea también se resalta. Ubicado en uno de los cerros del municipio, en su cima encontrarás una escultura en honor a la virgen María, ideal para el turismo religioso.

Los Tequendamitas son otro sitio imperdible. Esta rodeado por bosques y cascada.

Los retroglifos El Encanto son otra parada ineludible al visitar Amalfi. Hacen parte de la cultura de los tahamíes. Son de los primeros dibujos en piedra “realizados por los ancestros indígenas que vivían en la región. Están ubicados en una amplia zona verde donde se puede compartir con familia”.