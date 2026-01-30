Osos polares desafían al cambio climático: lo que revela un nuevo estudio sobre su supervivencia

Numerosos estudios han alertado de que la pérdida acelerada del hielo marino causada por el cambio climático está afectando la supervivencia de los osos polares (Ursus maritimus) en el Ártico.

Estos grandes depredadores usan el hielo como una plataforma para cazar otros animales —como focas o morsas— y como un espacio para construir las guaridas donde nacen sus crías. Investigaciones previas sugieren incluso que esta especie podría desaparecer antes del 2100.

Sin embargo, una nueva investigación publicada en Scientific Reports revela un fenómeno inesperado: las poblaciones de osos polares del archipiélago de Svalbard (Noruega) han aumentado de peso en los últimos 20 años.

Un resultado inesperado en una de las zonas más afectadas

La sorpresa es mayor porque el mar de Barents, donde se ubica Svalbard, ha perdido hielo marino más rápido que otras regiones del Ártico, debido a un aumento de temperaturas superior al promedio regional.

Además, entre 1979 y 2014, la región perdió hábitat de hielo marino a una tasa de cuatro días por año, más del doble que otras áreas donde viven osos polares.

“El aumento en la condición física —de los osos— durante un período de pérdida significativa de hielo marino fue una sorpresa”, afirma Jon Aars, autor principal del estudio y científico del Instituto Polar Noruego (NPI).

Cambio de dieta y adaptación

Los osos polares de Svalbard se han vuelto más robustos gracias a un cambio en su alimentación. Ahora consumen con mayor frecuencia presas como renos y morsas, cuyas poblaciones se han recuperado tras décadas de sobreexplotación humana.

Los osos polares de Svalbard han recurrido a la caza de otros animales para sobrevivir. Foto: DW

Las temperaturas más cálidas también han modificado el comportamiento de las focas anilladas, que ahora se concentran en áreas de hielo más pequeñas, facilitando su caza.

“No se trata realmente de un comportamiento nuevo para los osos, pero estamos viendo más informes de osos polares que matan renos”, declara el coautor Andrew Derocher al medio especializado IFLScience.

Si uno de estos mamíferos carnívoros descubre que puede atrapar renos, “volverá al lugar donde tuvo éxito en el pasado y seguirá intentando cazarlos”, agrega.

Evidencia de mayor grasa corporal

Los investigadores analizaron el índice de condición corporal (BCI) de 770 osos adultos entre 1995 y 2019. En sus hallazgos, el BCI disminuyó hasta el año 2000, pero comenzó a aumentar en las décadas siguientes, incluso durante el período de mayor pérdida de hielo marino.

Los osos polares están cazando morsas en la costa de Svalbard. Foto: DW

En 2004, la población de osos polares del mar de Barents fue estimada entre 1.900 y 3.600 individuos, con posibilidad de crecimiento posterior.

Un caso excepcional, no una tendencia global

Los resultados de la reciente investigación no se deben extrapolar a otras regiones del Ártico. Para Sarah Cubaynes, investigadora del centro francés CEFE y que no participó en el último estudio, los hallazgos “pueden parecer sorprendentes porque contradicen los resultados de estudios realizados en otras poblaciones de osos polares”.

En la bahía de Hudson, por ejemplo, “la condición física de los osos polares ha disminuido mucho debido al calentamiento”, indica. Otros reportes hablaban incluso anteriormente de canibalismo entre osos polares.

Una adaptación que no garantiza supervivencia

Los autores describen el caso de Svalbard como una interacción compleja entre hábitat, ecosistema, energía disponible y gasto metabólico.

Aunque Aars considera sus hallazgos como “una buena noticia”, también advierte: “Probablemente, los osos se verán afectados negativamente en un futuro cercano. Creemos que aún dependen de cazar focas en el hielo”.

“Los cambios que observamos en Svalbard y la supervivencia de los osos con ‘otras’ presas probablemente sean una dinámica transitoria: estará bien por un tiempo, hasta que deje de serlo. Una vez que el hielo marino disminuya demasiado, no tendremos osos polares“, concluye por su parte Derocher.

*Con información de DW.