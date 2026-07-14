¿Lluvia o sol? Así estará el clima en Colombia este 14 de julio, según el Ideam

Según el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) para las próximas 24 horas, el 14 de julio, el clima en Colombia mostrará un contraste entre días secos en muchas áreas y lluvias en algunas zonas específicas, además de un aumento notable en las alertas por fenómenos naturales.

Homecenter se pronunció tras caso de feminicidio en una de sus tiendas y aclaró dato sobre el presunto homicida

Bogotá comenzará la jornada con tiempo seco y cielo entre parcial y mayormente nublado. La temperatura mínima será cercana a los 8 °C. En la tarde se esperan lluvias ligeras, principalmente en sectores del oriente y sur de la capital, con mayor probabilidad en las localidades de Santa Fe, San Cristóbal y Usme. La temperatura máxima alcanzará los 19 °C y, durante la noche, volverán a predominar las condiciones secas.

En el resto del país, el comportamiento del clima variará sustancialmente según la ciudad:

Medellín: cielo ligeramente nublado con probabilidad de lluvias ligeras en la noche y una máxima de 33 °C.

cielo ligeramente nublado con probabilidad de lluvias ligeras en la noche y una máxima de 33 °C. Cali: temperaturas de hasta 33 °C y cielos ligeramente nublados con posibles lluvias ligeras hacia la noche.

temperaturas de hasta 33 °C y cielos ligeramente nublados con posibles lluvias ligeras hacia la noche. Bucaramanga: cielos parcialmente nublados con posibilidad de precipitaciones durante la tarde y la noche (máxima de 30 °C).

cielos parcialmente nublados con posibilidad de precipitaciones durante la tarde y la noche (máxima de 30 °C). Tunja: día mayormente nublado, con lluvias previstas para la tarde y noche (máxima de 17 °C).

día mayormente nublado, con lluvias previstas para la tarde y noche (máxima de 17 °C). Barranquilla: predominio de tiempo seco con nubosidad parcial y temperaturas máximas elevadas de 35 °C.

predominio de tiempo seco con nubosidad parcial y temperaturas máximas elevadas de 35 °C. Cartagena: nubosidad dispersa con una máxima de 36 °C.

nubosidad dispersa con una máxima de 36 °C. Popayán: condiciones secas con cielos ligeramente cubiertos y máxima de 28 °C.

Por otro lado, el comportamiento del tiempo también dependerá de cada región. En el Caribe predominarán las condiciones secas, aunque se prevén lluvias sectorizadas en el norte y sur de Magdalena, norte del Cesar, sur de La Guajira, centro de Bolívar, sur de Sucre y sur de Córdoba. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también se espera nubosidad con probabilidad de precipitaciones.

Para la región Andina se pronostican lluvias en el norte y noroccidente de Antioquia, oriente de Santander, suroriente de Boyacá, sectores de Norte de Santander, occidente de Risaralda, Caldas y el oriente de Cundinamarca, con los mayores acumulados durante la tarde y la noche. En la región Pacífica habrá precipitaciones en Chocó, el occidente del Valle del Cauca, Cauca y Nariño, especialmente durante la noche y la madrugada.

Imágenes muestran el impacto devastador de la minería ilegal de oro en el páramo de Santurbán

En la Orinoquía se esperan lluvias en Arauca, Casanare, Meta, Vichada y Guainía, mientras que en la Amazonía las precipitaciones se concentrarán en el oriente de Caquetá, Putumayo, Vaupés y Amazonas. Además, el Ideam advirtió que las altas temperaturas persistirán en sectores de La Guajira, norte de Córdoba, Atlántico, oriente de Antioquia, Tolima, Huila y el eje oriental de Cauca y Nariño.

Asimismo, 207 municipios permanecen bajo algún nivel de alerta por deslizamientos de tierra y 46 de ellos están en alerta roja. Los departamentos con mayor número de municipios en esta condición son Chocó, con 11; Casanare, con seis; y Boyacá y Cauca, con cinco municipios cada uno.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse atenta a los reportes oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de gestión del riesgo, especialmente en los municipios donde permanecen vigentes las alertas por incendios, deslizamientos e inundaciones.