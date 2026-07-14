La estela de dolor que dejó Timochenko; Abelardo De La Espriella dice que “merece estar preso de por vida”. ¿Regresará de España?

En su tercer mensaje al país, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, hizo una declaración contra Rodrigo Londoño, quien fue el jefe máximo de las Farc con el alias de Timochenko, antes de su desmovilización en el proceso de paz de Juan Manuel Santos en 2016.

Abelardo De La Espriella critica el viaje internacional de Timochenko: “Ese bandido debe estar preso de por vida y voy a trabajar en ello”

“Hoy, vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de la Farc siguen impunes”, aseguró el primer mandatario electo.

Abelardo De La Espriella y Rodrigo Londoño Foto: Fotomontaje SEMANA

La indignación contra Rodrigo Londoño es consecuencia de la sensación de impunidad que muchos colombianos y, especialmente, víctimas de las FARC sienten alrededor de ese proceso de paz y que ha sido muy visible en redes sociales tras el permiso que le dio la Jurisdicción Especial de Paz para viajar a España. Londoño fue invitado por Izquierda Unida para participar como líder del Partido Comunes a un encuentro en Madrid.

Londoño no podría hacer esos viajes al exterior, pues fue condenado por la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del caso 001 relacionado con los secuestros, uno de los delitos más deplorables del conflicto armado en Colombia.

El año pasado, la JEP, la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal de Paz, condenó al Secretariado de las Farc por ese crimen. Los sujetos de esa decisión fueron: Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar.

Como jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firmó la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016. Foto: León Darío Peláez

En una de las audiencias, Londoño reconoció la responsabilidad de las Farc en ese delito y aseguró que era su deber “asumir nuestra responsabilidad colectiva frente a uno de los más abominables crímenes cometidos por nuestra organización, fruto de una política que desembocó en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”.

La condena de ocho años, que fue muy polémica en su momento, estableció que “los sancionados tendrán restricciones de derechos y libertades, entre ellas las relacionadas con la movilidad, la residencia y el trabajo. Deberán cumplir horarios, permanecer en los lugares determinados, estar bajo monitoreo permanente mediante un dispositivo electrónico y participar en los proyectos restaurativos durante el tiempo fijado en la sentencia”. Sin embargo, Londoño pidió autorización para ese viaje internacional y esta le fue concedida por la Sección de Apelación. Y deberá regresar al país este 14 de julio.

Un prontuario lleno de dolor

Londoño fue por más de cinco años el jefe máximo de las Farc, la organización subversiva más temida del país y que dejó una estela de dolor a miles de colombianos. Tomó el mando de esa guerrilla tras la muerte de Alfonso Cano en el año 2011. Para ese entonces ya llevaba décadas como miembro de este grupo ilegal, pues se cree que entró a las filas de las Farc en 1976.

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Según Insight Crime, para la firma del proceso de paz, “Rodrigo Londoño tenía circular roja de Interpol y más de cien órdenes de captura. Entre otros delitos, se le acusa de haber participado en el secuestro del exgobernador del Meta, Alan Jara, en 2001; de la toma de Mitú, capital del departamento de Vichada, en 1998, y de la explosión en el Club El Nogal en Bogotá en 2003. Antes de la firma de los Acuerdos de Paz, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares”.

Londoño ha pedido perdón por múltiples crímenes que ha cometido esa guerrillera, uno de ellos el asesinato del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa; del exministro Gilberto Echeverri Mejía (en ese momento asesor de paz de la gobernación) y de ocho militares, ocurrido hace quince años en Urrao (Antioquia). “Hace mucho rato yo consideré que debíamos haberle pedido perdón a doña Yolanda y a su familia, frente a un acontecimiento que nunca se debió haber dado, frente al cual nosotros le pedimos la posibilidad de que nos perdone… Nunca justificaremos este tipo de hecho, que para nada tenía que ver con la confrontación”, dijo en un encuentro con la Unidad de Víctimas.

La injusticia de la @JEP_Colombia : mientras Rodrigo Londoño, Sandra Ramírez y otros exjefes de las FARC viajan por el mundo con total libertad, las víctimas sobrevivientes vivimos prácticamente en una casa por cárcel, restringiendo nuestra movilidad por miedo a salir y ser… pic.twitter.com/ppQ5VZSMm4 — DEISY DORELLY GUANARO (@DeisyDorelly) July 13, 2026

La JEP investiga en otros macrocasos los delitos de ese grupo guerrillero. En el caso 07, que trata el reclutamiento infantil, por ejemplo, se ha llegado ya a la conclusión de que 18.677 niños y niñas fueron arrancados de sus familias y llevados contra su voluntad a las filas de esa guerrilla.

La Corporación Rosa Blanca, por su parte, ha exigido que también se juzguen los crímenes sexuales dentro de esa guerrilla y han denunciado a los comandantes que cometieron violaciones, abortos forzados y otros delitos deleznables. Rodrigo Londoño ha sido mencionado por ellas.

VICTORIA DE LAS VÍCTIMAS DE ROSA BLANCA. Después de 7 años de lucha en la Jep, hoy le toca a Timochenko tragarse sus palabras y reconocer que nuestras denuncias son ciertas, que cometieron graves delitos contra niños y niñas campesinos, indígenas y negros.⁦ pic.twitter.com/805DT13RmG — Rosa Blanca (@CorpoRosaBlanca) March 2, 2026

“Muerto de risa está Timochenko en el exterior, con la anuencia de la JEP, sin pagar un solo día de cárcel. Lo único bueno es que en el exterior, si viola una norma de tránsito, le darían más sanción de la que le daría la JEP por violar a una niña de 13 años reclutada por las Farc”, dice esa organización en su cuenta de redes, tras la polémica por su viaje a España.

“Timochenko tiene el mundo por cárcel. Es increíble el nivel de impunidad. Ellos pueden salir del país a dictar conferencias, mientras las víctimas seguimos amenazadas y perseguidas”, aseguró Daisy Guanaro, una de las víctimas más visibles de ese grupo guerrillero, quien fue reclutada cuando era apenas una niña y fue sometida en ese grupo a crueles vejámenes sexuales.

“Que así sea, señor presidente, ese bandido tiene que pagar, igual que toda la banda de pedófilos de Comunes, incluida la proxeneta de Sandra Ramírez. Las víctimas llevamos años esperando justicia, no más privilegios para quienes tanto daño nos hicieron a miles de niños y niñas en este país”, agregó en un trino comentando la declaración del presidente electo.

“Mucha preocupación es el sentir de las víctimas de este grupo terrorista porque no nos han dado ninguna garantía de verdad, justicia y menos de reparación. Que él se pueda ir del país cada vez que se le da la gana es muy preocupante”, dijo Lorena Murcia, otra víctima de esa guerrilla, a Caracol Radio.

“Quiero ser positiva de que va a regresar, pero creo que no. Sabe que con el gobierno de Abelardo no tendrá las cosas tan fáciles. Las víctimas estamos convencidas de que por fin seremos escuchadas como corresponde. Este bandido no regresará. Es preocupante”, agregó.

Otras voces políticas también han hecho públicos sus cuestionamientos. “Menos de diez días después de condenar en segunda instancia a Timochenko por 21.396 secuestros e imponerle unas ‘sanciones’ de mentirillas, que en nada se compadecen con el horror de sus crímenes, la JEP autoriza que viaje a Europa", dijo Rafael Nieto Loaiza.

“Ese permiso a Timochenko que ofende a la sociedad, a todas las víctimas, a la administración de justicia y a la misma JEP”, escribió el periodista Juan Lozano en una columna.

“El mundo por cárcel”, aseguró el congresista Andrés Forero. Este martes, el país estará a la expectativa del regreso del desmovilizado exjefe de la cruel guerrilla.