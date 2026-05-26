La jugada de la directora del Fondo Paz para cambiar el manual de contratación antes de llegar al cargo: aprobó adiciones y prórrogas sin límite

El Fondo Programas Especiales para la Paz de la Presidencia de la República genera serias dudas por su modalidad de contratación. Se rige por el derecho privado, lo cual significa que no debe seguir normas de contratación pública, por lo que solo contados procesos son públicos o concursos abiertos.

En medio de las investigaciones por presuntos sobrecostos, SEMANA conoció que Letty Leal Maldonado, desde la Subdirección General del Dapre, firmó días antes de asumir la dirección del Fondo Paz la resolución que cambió el Manual de Contratación de Presidencia.

Y varias páginas fueron dedicadas a modificar la contratación del fondo, incluyendo una nueva modalidad cerrada y adiciones y prórrogas ilimitadas.

Leal es la directora del Fondo Paz desde el 30 de enero de 2026, tras la llegada de Nhora Mondragón a la dirección del Dapre, de donde fue subdirectora general.

Y una de las últimas acciones de Leal en el cargo fue la Resolución 0059 del 13 de enero de 2026, por medio de la cual se aprueba la última versión del Manual de Contratación del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Precisamente, mediante una resolución de septiembre de 2025, se le delegó a la subdirección general la facultad de “aprobar la expedición y/o modificación” del manual.

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El documento, que pide que desde la fecha entre en vigencia la versión 23 del manual, fue firmado por Leal.

Entre los cambios al Fondo Paz, incluye adiciones y prórrogas de tiempo sin límite. Esto implica más recursos y más tiempo contratado, sin techo, bajo criterios técnicos y financieros no especificados.

“Es un incremento al valor pactado inicialmente. Los contratos celebrados por el Fondo podrán ser adicionados sin límite de cuantía, siempre y cuando se determine la necesidad desde los aspectos técnicos y financieros”, dice el documento sobre las adiciones en el Fondo Paz, mientras que sobre las prórrogas también aclara que “podrán ser prorrogados sin límite de tiempo siempre y cuando se determine de manera técnica la necesidad”.

Mientras tanto, en la versión anterior del manual de contratación, la adición no podía superar el 50 % del valor inicial del contrato, ciñéndose a la regla general del Dapre.

Además, incluyó una nueva modalidad de contratación, más rápida y cerrada: la convocatoria cerrada por mínima cuantía, que con dos invitados escogidos podrá entregar hasta cien salarios mínimos por contrato, sin abrir el proceso a oferentes que quieran participar.

La situación en el Dapre sigue generando preocupación, luego de que Angie Rodríguez, ahora directora del Fondo Adaptación, encendiera las alarmas por una presunta red criminal al interior de la Casa de Nariño.