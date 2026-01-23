Exclusivo: esta es la prueba de que Angie Rodríguez sí contrató familiares en el Dapre

Fuentes al interior del gobierno del presidente Gustavo Petro le confirmaron a SEMANA en exclusiva la prueba reina que demuestra que Angie Rodríguez, actual directora del Fondo Adaptación, sí contrató familiares antes de salir del Departamento Administrativo de la Presidencia.

Esta revista obtuvo el acta de posesión número 0379 y la resolución 1407 de diciembre de 2025, esta última firmada a puño y letra de la entonces directora del Dapre, Angie Rodríguez Fajardo, para nombrar a su prima Jasbleidy Fajardo Díaz como asesora en el Dapre.

El acta de posesión dejó claro que el nombramiento de Fajardo Díaz se dio en el despacho de la jefe de la oficina de talento humano del Departamento de la Presidencia, quien finalmente fue la encargada de tomarle el juramento de rigor para que cumpliera con su función apegada a la Constitución, la ley y los deberes del cargo.

En la resolución de la Presidencia para su nombramiento quedó estipulado que Jasbleidy Fajardo Díaz llegaba para ocupar la vacante de asesora código 2210 grado 05 que había en el despacho del director del Departamento, de la Secretaría General y de la Dirección Administrativa y Financiera.

La página de Función Pública detalló que, por decretos salariales 610 de 2025, ese código será “la misma que por todo concepto perciba el empleo 2240″ grado 05, que fija como actividades ser gestor de comunidades y medios digitales con una remuneración que superaría los 9 millones de pesos, más primas y adiciones, aunque ese salario puede variar por decretos de cada entidad y vigencia.

El director de la UNGRD, Carlos Carillo, denunció en su cuenta de X que la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, nombró primos y amigos en el Fondo de Adaptación, entidad que ahora lidera. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

En ese mismo documento que está firmado por la propia Angie Rodríguez, queda estipulado que “la Jefe de la Oficina de Talento Humano verificó y certificó que Jasbleidy Fajardo Díaz, identificada con cédula de ciudadanía No. xxxxxxxx, cumple con los requisitos para el desempeño del empleo exigidos por la Constitución, la Ley, los reglamentos y el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad".

Pero a la jefe de la Oficina de Talento Humano se le habría pasado revisar la Constitución de Colombia y la ley de normas de contratación que establece ciertas prohibiciones e inhabilidades para contratar a familiares cercanos.

Angie Rodríguez firmó el nombramiento de su prima:

¿Qué normas se habrían violado?

SEMANA se contactó con varios abogados expertos en contratación pública para entender las presuntas irregularidades en las que habría incurrido la entonces mano derecha del presidente Gustavo Petro para contratar a su prima.

Explicaron que los documentos revelados por esta revista dan cuenta de que habría existido una vulneración al artículo 126 de la Constitución Política que prohíbe explícitamente que los servidores públicos, como Rodríguez, postulen o contraten a personas con quienes tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, como su prima Jasbleidy Fajardo.

También detallaron que se podría haber dado una vulneración a la Ley 80 de 1993, conocida como norma de contratación, que establece el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado.

El acta de posesión de la prima de Angie Rodríguez en el Dapre fue revisada por la jefe de la oficina de talento humano de la entidad. Foto: No

El artículo 8, numeral 1, literal b, indica que tampoco podrán celebrar contratos estatales “las personas que tengan vínculos de parentesco, hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivo, asesor ejecutivo o con los miembros de la junta o consejo directivo, o con las personas que ejerzan el control interno o fiscal de la entidad contratante”.

Esta situación podría poner en riesgo a la actual directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, pero serán los entes de control los encargados de determinar si existió algún tipo de irregularidad en el nombramiento de su prima.