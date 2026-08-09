María Fernanda Cabal formaliza su ruptura con el Centro Democrático y solicita la escisión del partido: “No fue una decisión improvisada”

En medio de la reorganización de las fuerzas políticas en Colombia, tras el inicio de un nuevo periodo gubernamental, la exsenadora María Fernanda Cabal formalizó su decisión de solicitar la escisión del Centro Democrático, partido en el cual militó durante más de 15 años.

María Fernanda Cabal se confesó tras salir del Congreso y contó decisión que tomó: “Completamente contradictorias”

A través de su columna de opinión titulada Sin complejos, publicada en la más reciente edición de SEMANA, la excongresista explicó las razones que la llevaron a pedir la división de la colectividad.

Cabal aclaró que “no fue una decisión improvisada ni motivada por diferencias personales” ni tampoco por un distanciamiento con Álvaro Uribe Vélez, expresidente y fundador del Centro Democrático.

“No solicité la escisión por diferencias personales ni por falta de gratitud. Mi reconocimiento hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez permanece intacto. Colombia siempre tendrá una deuda con quien devolvió la autoridad del Estado y la esperanza a millones de ciudadanos”, manifestó.

La exsenador María Fernanda Cabal manifestó que su reconocimiento hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez permanece intacto. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

De acuerdo con lo expuesto por Cabal en su columna, la decisión surge en medio de las más recientes deliberaciones que se han dado en el interior de la colectividad, específicamente durante el último encuentro en la ciudad de Medellín, donde se abordó que el Centro Democrático no debería identificarse abiertamente como un partido de derecha.

Para la exsenadora, esta postura significó un quiebre definitivo en la identidad del partido: “Comprendí que el debate había dejado de ser semántico para convertirse en una cuestión de identidad. Y un partido que deja de saber qué es termina sin saber qué debe defender”.

La valluna fue enfática en que durante más de una década defendió los pilares de la seguridad democrática, la libertad, el Estado de derecho, la propiedad privada y la familia. No obstante, cuestionó que amplios sectores hayan optado por “suavizar o esconder” sus convicciones.

María Fernanda Cabal advierte en vivo que el “centro desapareció” y dice qué pasó con la derecha

Cabal señaló que “durante décadas, la izquierda comprendió que la batalla política no se libraba únicamente en las urnas”, por lo que “conquistó universidades, sindicatos, organizaciones sociales, espacios culturales y buena parte del debate intelectual”.

La líder política explicó que “mientras tanto, demasiados sectores de la derecha aceptaron que fueran sus adversarios quienes definieran qué significaba su identidad. Así comenzó a perderse la batalla cultural. No porque nuestras ideas hubieran fracasado, sino porque dejamos de explicarlas. Porque preferimos suavizarlas y terminamos escondiéndolas por miedo a la cancelación”.

Por eso, fue enfática en que su decisión “nace precisamente de esa convicción. No hay partido que pueda sobrevivir cuando renuncia a las ideas que le dieron origen. Y no hay dirigente que deba sacrificar sus convicciones para conservar una militancia”.

"Mi reconocimiento hacia el expresidente Álvaro Uribe Vélez permanece intacto", manifestó la exsenadora María Fernanda Cabal. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La excongresista aseguró que respaldará esta iniciativa con las bases organizativas que ha consolidado en los últimos años, entre las que destacó la Fundación Escuela Libertad, Soy Cabal, Jóvenes Cabal y Mujeres a Carta Cabal.

Su objetivo es encabezar una corriente que promueva una “derecha moderna, democrática y popular”, caracterizada por la firmeza contra el crimen, la austeridad estatal, la defensa del libre mercado y el rechazo a la dependencia del gasto social estatal.