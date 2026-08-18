Horóscopo de hoy martes 18 de agosto, según Nana Calistar: esto deparan los astros para los 12 signos

Día a día las personas están más interesadas en conocer lo que el futuro les depara, y por esta razón siguen de cerca las predicciones y lo que dice el horóscopo para cada signo zodiacal, pues consideran que en esto pueden encontrar una guía, una ruta a seguir en temas de interés, sobre todo en el amor, el dinero, la salud y el trabajo.
En este mundo, varias personalidades han ganado reconocimiento por sus vaticinios acertados y este es el caso de Nana Calistar, la astróloga mexicana que se caracteriza sobre todo por dar sus predicciones de una manera muy directa y sin filtro.
Horóscopo de Nana Calistar este martes, 18 de agosto de 2026
- Aries
“Vas a traer una seguridad bastante marcada y eso se va a notar desde que pongas un pie fuera de casa. Tu presencia llamará la atención sin necesidad de andar haciendo circo, así que aprovecha esa energía para relacionarte, conocer personas y recuperar una parte de ti que habías dejado medio apagada por preocupaciones”.
- Tauro
“Entrarás en una etapa de mucha reflexión donde comenzarás a mirar tu círculo cercano con otros ojos. Personas que antes considerabas indispensables podrían empezar a darte exactamente lo mismo, y no porque te hayas vuelto frío o fría, sino porque finalmente entendiste”.
TAURO – 18 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 18, 2026
Tauro, este 18 de agosto de 2026 entrarás en una etapa de mucha reflexión donde comenzarás a mirar tu círculo cercano con otros ojos. Personas que antes considerabas indispensables podrían empezar a darte exactamente lo mismo, y no porque te hayas…
- Géminis
“Podrías despertar con esa nostalgia traicionera que hace recordar como maravilloso aquello que en su momento te tenía hasta la madre. Vas a sentir ganas de buscar a alguien, revisar conversaciones viejas o preguntarte qué habría sucedido si hubieras tomado otra decisión”.
- Cáncer
“Te toca aprender una lección que llevas demasiado tiempo posponiendo: que te resbale lo que la gente piense, diga o invente sobre ti. Mientras sigan intentando demostrarle al mundo que eres buena persona, que tus decisiones tienen sentido o que no eres como dicen, vas a vivir agotado o agotada”.
CÁNCER – 18 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 18, 2026
Cáncer, este 18 de agosto de 2026 te toca aprender una lección que llevas demasiado tiempo posponiendo: que se te resbale lo que la gente piense, diga o invente sobre ti. Mientras sigas intentando demostrarle al mundo que eres buena persona, que tus…
- Leo
“Vas a necesitar traer los ojos bien abiertos, Leo, principalmente en asuntos de dinero, documentos y compromisos ajenos. No prestes tu firma, no seas aval, no saques créditos para nadie ni pongas tu nombre donde no vas a recibir ningún beneficio, porque por querer hacer el favor podrías terminar pagando hasta los platos que ni rompiste”.
- Virgo
“Tendrás que sacar paciencia de donde puedas porque se aproximan ciertas pruebas en el terreno familiar que podrían ponerte entre la espada y la pared. No necesariamente serán problemas tuyos, pero como siempre quieres arreglar hasta lo que nadie te pidió, podrías terminar cargando responsabilidades ajenas”.
VIRGO – 18 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 18, 2026
Este 18 de agosto de 2026, Virgo, tendrás que sacar paciencia de donde puedas porque se aproximan ciertas pruebas en el terreno familiar que podrían ponerte entre la espada y la pared. No necesariamente serán problemas tuyos, pero como siempre…
- Libra
“Necesitas dejar de querer ponerle fecha de entrega a todo lo que deseas, porque hay situaciones que, por más que las empujes, no van a suceder antes de tiempo. Traes cierta desesperación porque algunas cosas no han salido como imaginabas, pero lo que realmente te corresponde llegará cuando tengas las herramientas para sostenerlo”.
- Escorpio
“Este 18 de agosto de 2026 comienza a destrabarse una situación que te ha robado tranquilidad y que por momentos hasta te ha quitado el sueño. Has imaginado veinte finales distintos y casi todos catastróficos, cuando la realidad podría resultar mucho menos complicada”.
ESCORPIÓN – 18 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 18, 2026
Escorpión, este 18 de agosto de 2026 comienza a destrabarse una situación que te ha robado tranquilidad y que por momentos hasta te ha quitado el sueño. Has imaginado veinte finales distintos y casi todos catastróficos, cuando la realidad podría…
- Sagitario
“Vas a comprobar que hasta con la persona más terca se puede llegar a un acuerdo cuando uno deja de competir para ver quién tiene la última palabra. Tendrás que negociar o aclarar una situación con alguien cuyo carácter está más pesado que un costal de cemento, pero sorprendentemente podrán encontrar un punto medio”.
- Capricornio
“Comienza una etapa de cierres que no necesariamente vendrá acompañada de despedidas dramáticas, sino de algo mucho más importante: vas a dejar de darle importancia a situaciones que antes te movían todo el tapete”.
CAPRICORNIO – 18 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 18, 2026
Capricornio, este 18 de agosto de 2026 comienza una etapa de cierres que no necesariamente vendrá acompañada de despedidas dramáticas, sino de algo mucho más importante: vas a dejar de darle importancia a situaciones que antes te movían todo el…
- Acuario
“Se comienza a mover una cuestión económica que llevaba días haciéndote sacar cuentas hasta con los dedos de los pies. Una noticia relacionada con dinero podría llegarte en el momento indicado, posiblemente mediante un pago que estaba detenido, una respuesta sobre algún trámite económico”.
- Piscis
“Este 18 de agosto de 2026 la vida podría sorprenderte precisamente cuando ya habías dejado de esperar ciertas cosas. Una persona de piel clara aparece muy marcada y podría llegar mediante una coincidencia poco común, una recomendación o un lugar al que inicialmente ni siquiera tenías ganas de ir”.
PISCIS – 18 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 18, 2026
Piscis, este 18 de agosto de 2026 la vida podría sorprenderte precisamente cuando ya habías dejado de esperar ciertas cosas. Una persona de piel clara aparece muy marcada y podría llegar mediante una coincidencia poco común, una recomendación o un…