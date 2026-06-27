Irán denuncia una “flagrante violación” del alto el fuego y culpa a Estados Unidos del cruce de ataques del viernes

Irán acusó este sábado a Estados Unidos de “violación flagrante” del protocolo de acuerdo concluido para poner fin a la guerra en Oriente Medio, después de que Washington bombardeara territorio iraní, lo que provocó una réplica de Teherán.

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El fuego cruzado renueva las dudas sobre los esfuerzos desplegados para mantener abierto el estratégico estrecho de Ormuz, justo cuando ambas partes negocian un acuerdo final más amplio.

Los bombardeos estadounidenses del viernes, los primeros conocidos desde la firma del protocolo de acuerdo entre Washington y Teherán el 17 de junio, se llevaron a cabo tras “el ataque de ayer contra un buque comercial que transitaba por el estrecho” de Ormuz, indicó el ejército estadounidense, que afirmó haber “atacado lugares de almacenamiento de misiles y drones y emplazamientos de radares costeros en Irán”.

Estos ataques “constituyen una violación flagrante” de “la Carta de las Naciones Unidas” y “del protocolo de acuerdo”, declaró en un comunicado el Ministerio iraní de Relaciones Exteriores.

En represalia, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Teherán, anunciaron el sábado haber atacado posiciones estadounidenses en la región del Golfo.

Un buque portacontenedores (a la derecha) y otro barco de carga pueden apreciarse en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán. Foto: AP Photo/Amirhosein Khorgooi

“Si la agresión se repite, nuestra respuesta será más amplia que esta”, advirtieron, citados por la televisión estatal Irib.

La televisión estatal iraní informó el viernes por la noche de una explosión y del impacto de un proyectil en un muelle de la ciudad de Sirik, en el sur del país, así como de varios disparos de advertencia dirigidos contra lo que Teherán califica de “buques en infracción” en el estrecho de Ormuz.

“El puerto de Sirik no sufrió ningún daño durante el ataque enemigo”, indicó un responsable de los puertos, citado por la agencia de noticias iraní Mehr.

El vicepresidente estadounidense JD Vance escribió en X que Irán había “firmado un acuerdo de alto al fuego. Nosotros lo hemos respetado. Si tienen desacuerdos sobre la aplicación del protocolo de acuerdo, pueden levantar el teléfono. Pero la violencia solo engendrará más violencia”.

Más temprano, Donald Trump calificó el ataque contra el carguero de “violación estúpida” del alto al fuego, en un momento en que los dos beligerantes han entrado en una fase de sesenta días de negociaciones para alcanzar un acuerdo final.

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Apertura del estrecho complicada

El sábado, un petrolero fue alcanzado por un proyectil no identificado en el estrecho de Ormuz, anunció la agencia marítima británica UKMTO, tras los primeros intercambios de ataques entre Estados Unidos e Irán.

Antes de este incidente, los buques habían seguido atravesando el estrecho que Irán volvió a abrir tras el acuerdo preliminar con Washington.

Varios barcos tomaron una ruta no aprobada por Teherán, pese a que la autoridad marítima iraní había advertido de que “todo paso fuera del marco definido no se beneficiaría de las garantías de paso seguro”.

El viernes, 29 buques mercantes cruzaron el estrecho, según los datos del sitio de seguimiento Kpler. Diecisiete siguieron una ruta cercana a las costas de Omán. Después de un pico de 57 buques el miércoles, 42 pasaron el jueves.

Un pequeño bote pasa frente a embarcaciones ancladas en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán. Foto: AP Photo/Amirhosein Khorgooi

El proceso de evacuación de unos 600 barcos, con 11.000 marinos a bordo bloqueados en el Golfo desde el inicio de la guerra, se reanudará en cuanto se obtengan “confirmaciones adicionales” sobre las garantías de seguridad, explicó la Organización Marítima Internacional (OMI).

Desde su lanzamiento el martes, unos 2.500 marinos y 115 barcos han sido evacuados hasta ahora, según la OMI.

En el Golfo, Baréin anunció el sábado haber sido blanco de varios drones iraníes, acusando a Teherán de “sabotear los esfuerzos de paz”.

En el otro frente, Washington publicó el viernes el texto de un acuerdo marco que auspició entre Israel y Líbano, con el objetivo declarado de lograr una “paz y seguridad duraderas” entre ambos países, técnicamente en estado de guerra desde hace décadas.

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“Hacia una guerra civil”

En un video difundido justo después del anuncio, el primer ministro Benjamín Netanyahu pareció exponer los éxitos obtenidos por la parte israelí, empezando por el mantenimiento de su ejército en el sur del Líbano “mientras Hezbolá no sea desarmado”, pese al establecimiento de dos “zonas piloto” devueltas al control del ejército libanés.

También advirtió que la población civil desplazada no podrá regresar.

El acuerdo es “un primer paso” hacia la restauración de la soberanía plena del Líbano sin “ocupación”, “subordinación” ni “tutela”, reaccionó su presidente Joseph Aoun.

Tanto la embajada libanesa en Washington como el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio mencionaron en sus comunicaciones la cuestión del desarme de Hezbolá, apoyado por Irán.

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, hace un gesto mientras camina para abordar un avión de transporte C-17 Globemaster III de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en ruta a Bahréin en el Aeropuerto Internacional de Kuwait, en la ciudad de Kuwait, Kuwait, el miércoles 24 de junio de 2026. Foto: Eric Lee/Pool Reuters via AP

Las “autoridades libanesas serán incapaces de imponer” su aplicación, a menos que “se encaminen, con el apoyo estadounidense, hacia una guerra civil”, reaccionó Hassan Fadlallah, diputado de Hezbolá, que rechaza estas negociaciones directas.

Simpatizantes del movimiento chiita se manifestaron el viernes en la noche en las calles de Beirut.

Líbano se vio arrastrado al conflicto a comienzos de marzo, cuando Hezbolá atacó a Israel en apoyo a su patrocinador iraní, tras la ofensiva estadounidense-israelí sobre Teherán el 28 de febrero.

*Con información de AFP y Europa Press