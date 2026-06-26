“Violación estúpida”: Donald Trump se refiere al ataque de Irán con drones en el estrecho de Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó este viernes, 26 de junio, el ataque de Irán con drones en el estrecho de Ormuz como una “violación estúpida” del alto el fuego.

Nuevo ataque a un buque pone en duda la seguridad en el estrecho de Ormuz

“La República Islámica de Irán lanzó al menos cuatro drones de ataque de un solo uso contra buques que atravesaban el estrecho de Ormuz“, comenzó diciendo Trump.

“Uno de los drones impactó de lleno en la cubierta superior de un barco de carga grande y muy caro”, mientras que otros tres fueron derribados, publicó Trump en su plataforma Truth Social, en aparente referencia a un ataque contra un buque ocurrido el día anterior.

“Obviamente, esto es una violación estúpida de nuestro Acuerdo de Alto el Fuego”, agregó el mandatario estadounidense.

El ataque se produjo a 7,5 millas náuticas (14 kilómetros) al sureste de Dahit, una localidad del sultanato de Omán.

El incidente se produjo tras más de una semana de relativa calma en el estrecho de Ormuz, después de que Irán y Estados Unidos levantaran bloqueos mutuos como parte de un memorando de entendimiento destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio.

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Más temprano, unos 115 buques y 2.500 marinos fueron evacuados del estrecho de Ormuz, según informó el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), dependiente de la ONU, el panameño Arsenio Domínguez.

El jefe de la agencia marítima de la ONU ofreció estas cifras un día después de que su organismo suspendiera, como consecuencia de un ataque contra un buque en el golfo de Omán, sus esfuerzos para evacuar a unos 600 barcos y 11.000 marinos.

Estrecho de Ormuz siendo monitoreado por las autoridades norteamericanas Foto: AFP

Domínguez declaró que “115 buques han sido evacuados en los últimos tres días y medio, lo que representa alrededor de 2.500 marinos que ya han abandonado de forma segura el estrecho de Ormuz”.

“Aunque ayer suspendimos la evacuación, algunos buques continúan transitando por la parte sur del estrecho de Ormuz”, añadió Domínguez.

El plan de la OMI prevé la evacuación de marinos y buques, atrapados en el Golfo Pérsico por la guerra, a través de dos rutas distintas: una cercana a las costas de Irán y otra próxima a las de Omán, en coordinación con las autoridades locales.

Pero la operación fue suspendida el jueves tras el ataque al portacontenedores Ever Lovely, de bandera singapurense.

Mapa geográfico que muestra el Estrecho de Ormuz, uno de los puntos de estrangulamiento marítimo más críticos del mundo para el transporte global de energía. El mapa muestra la estrecha vía fluvial que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, limitando con Irán al norte y la Península Arábiga al sur. Foto: Getty Images

Irán había amenazado el jueves con responder con “medidas apropiadas” a cualquier intento de tránsito sin su autorización previa.

Con información de AFP*