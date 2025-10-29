La Fiscalía se tomó la sede de la Colombia Humana en medio de la investigación por irregularidades en la campaña Petro Presidente

En el marco de la investigación que se adelanta por las presuntas irregularidades en la campaña a la Presidencia del hoy primer mandatario, Gustavo Petro, la Fiscalía ordenó este miércoles, 29 de octubre, una inspección a la sede del partido político Colombia Humana, que se cumplió en las últimas horas con agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI).

Fuentes del ente acusador advirtieron que los investigadores buscan información relevante sobre la campaña presidencial, los aportes que se hicieron, los estados financieros que se tenían y las cuentas que, de acuerdo con las denuncias, no cuadran en la legalidad del certamen electoral que eligió a Gustavo Petro como presidente de la República.

En el curso de la diligencia, los agentes del CTI recuperaron los elementos materiales probatorios para establecer los hechos que son materia de indagación de la Fiscalía. Establecer con certeza si las irregularidades denunciadas, efectivamente están en los balances y cuentas de la campaña presidencial.

La diligencia de inspección hace parte de una serie de órdenes a policía judicial que se adelantan en el curso de esta indagación y que involucra directamente a Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña Petro Presidente y ahora presidente de Ecopetrol, además de otros protagonistas de la campaña.

En la misma investigación se han realizado diligencias de declaración a varios involucrados en lo que se consideró las irregularidades en la campaña presidencial. Personas que estuvieron relacionadas en la contienda electoral y que, según los investigadores, podrían tener información relevante para confirmar o descartar lo que aparece en las denuncias.

El proceso por las presuntas irregularidades en la campaña Petro Presidente 2022 está en la dirección contra la corrupción de la Fiscalía, y desde hace varias semanas se viene adelantando una serie de diligencias tendientes a recuperar todos los elementos de prueba y evidencias que ayuden a establecer o construir una hipótesis para los encargados del caso.

La Fiscalía investigará supuesta entrada de dinero de alias Papá Pitufo a la campaña Petro Presidente. | Foto: Suministrada