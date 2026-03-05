Servicios

Ojo al dato: este requisito puede dejarlo sin servicios de gas

La reconexión del servicios puede generar cobros adicionales

Redacción Economía
5 de marzo de 2026, 4:48 p. m.
El certificado técnico confirma que la instalación es segura.
El certificado técnico confirma que la instalación es segura. Foto: istock

Pagar la factura del gas natural a tiempo no siempre garantiza que el servicio continúe activo. En Colombia existen casos en los que las empresas distribuidoras pueden suspender el suministro incluso cuando el usuario no tiene deudas, debido al incumplimiento de ciertos requisitos técnicos obligatorios.

Una de las razones más comunes está relacionada con la Revisión Periódica Obligatoria (RPO), un procedimiento que busca verificar que las instalaciones internas de gas en los hogares cumplen con las condiciones de seguridad establecidas por la regulación.

Empresas distribuidoras como Vanti, que presta el servicio en Bogotá y otras regiones del país, aplican esta medida cuando los usuarios no realizan la inspección dentro del plazo establecido.

La revisión consiste en una inspección técnica realizada por organismos autorizados que evalúan el estado de las tuberías, conexiones y gasodomésticos instalados en la vivienda.

Durante el proceso se hacen pruebas para detectar posibles fugas, verificar la hermeticidad del sistema y confirmar que todos los equipos funcionan correctamente.

Este control debe realizarse cada cinco años o antes si se hacen modificaciones en la instalación o se cambia algún equipo que funcione con gas.

Una vez finalizada la inspección, el usuario recibe un certificado que confirma que la instalación es segura y cumple con los estándares técnicos exigidos para la prestación del servicio.

Si la empresa distribuidora no recibe ese certificado dentro del plazo establecido, puede suspender el servicio de manera preventiva.

Las tarifas para los usuarios del gas natural se incrementarán desde diciembre de 2025, debido a que aumentaron las importaciones a costos más altos.
La normativa exige controles técnicos para garantizar instalaciones seguras. Foto: El País

También puede hacerlo cuando el organismo de inspección detecta defectos críticos en la instalación o cuando los problemas identificados no se corrigen dentro del tiempo indicado.

La suspensión del servicio no solo implica quedarse temporalmente sin gas para actividades cotidianas como cocinar o calentar agua. También puede generar costos adicionales, ya que el usuario debe asumir los gastos asociados a la reconexión, que normalmente se incluyen en la siguiente factura del servicio.

Entre los cobros asociados al proceso pueden estar la tarifa de revisión técnica, la visita para rehabilitar el servicio y el costo de reconexión, dependiendo de las condiciones del caso y de la empresa prestadora del servicio.

Por esta razón, las compañías recomiendan a los usuarios verificar con anticipación la fecha en la que vence la revisión periódica de su instalación de gas y programar la inspección con un organismo autorizado.

Cumplir con este requisito no solo evita interrupciones en el servicio, sino que también ayuda a garantizar condiciones seguras dentro del hogar.

Noticias Destacadas