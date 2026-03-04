Servicios públicos

Alivio en la factura del gas. La Creg ordena devolver $150.000 millones a usuarios porque les aplicaron un aumento en tarifas

El involucrado sería TGI, filial del Grupo Energía de Bogotá y Promigas, del Grupo Aval.

Redacción Economía
4 de marzo de 2026, 12:43 p. m.
La factura de gas podría salir más barata por medida de la Creg.
La factura de gas podría salir más barata por medida de la Creg. Foto: Foto generada con IA

Un incremento aplicado en la llamada tasa de descuento del costo de capital-Wacc podría significar un alivio en el bolsillo a los usuarios del servicio de gas, según anunció el Ministerio de Minas.

La cartera que dirige Edwin Palma manifestó que el Gobierno nacional, a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas-Creg, ordenó la devolución de más de 150 mil millones de pesos a los usuarios del servicio de gas natural en el país.

El incremento aplicado en la mencionada tasa de descuento, durante 2023, pasó de 10,94 a 11,88 %, lo que, según comunicado del Ministerio de Minas, “permitió a empresas transportadoras como TGI —filial del Grupo de Energía de Bogotá— y Promigas —vinculada al Grupo Aval— incrementar los costos en la componente de transporte".

Los aumentos, según el pronunciamiento del Ministerio, se les trasladaron al usuario final.

Los distribuidores de gas natural interpusieron recursos de reposición solicitando que se mantuviera el WACC del 10,94 % mientras se aprobaban los nuevos cargos tarifarios, con el fin de evitar mayores impactos en la factura de los hogares y comercios.

La Creg, que es presidida por el ministro de Minas y Energía, tomó la decisión de ordenar la reducción del WACC, así como la devolución de los valores cobrados en exceso desde 2023 hasta la fecha.

Al respecto, Palma manifestó que la medida busca proteger el bolsillo de los colombianos y garantizar justicia tarifaria.

“No es aceptable que los hogares colombianos hayan asumido un sobrecosto en el transporte de gas. La decisión es clara: esos recursos deben devolverse y las tarifas deben reflejar condiciones justas y transparentes”, afirmó.

Pago con PSE de facturas de Vanti
Facturas de gas Foto: Fotomontaje con fotos de Archivo Semana

En consecuencia, aseguró Palma, “más de 150.000 millones de pesos volverán a los ciudadanos, porque nuestra prioridad es aliviar la carga económica de las familias”.

¿Cómo será la devolución?

Según informó MinMinas, la Creg se encargará de definir los mecanismos y cronogramas para que las empresas realicen la devolución efectiva de los recursos.

En todo caso, se haría utilizando las facturas de los usuarios.

