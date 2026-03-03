Economía

QatarEnergy suspende su producción de gas natural licuado tras ataque de Irán

Catar es uno de los principales productores mundiales de gas natural licuado.

Manuel Santiago Sánchez González

3 de marzo de 2026, 7:01 p. m.
La empresa estatal de energía de Catar informó la suspensión de su producción de gas natural licuado tras los ataques iraníes contra instalaciones en dos de sus principales centros de procesamiento.

“Debido a ataques militares contra las instalaciones operativas de QatarEnergy en la Ciudad Industrial Ras Laffan y la Ciudad Industrial de Mesaieed, en Catar, QatarEnergy ha cesado la producción de gas natural licuado (GNL) y productos asociados”, señaló la compañía en un comunicado.

Dos drones iraníes atacaron una central eléctrica y un complejo terrestre de tratamiento de gas, según el ministerio de Defensa.

El precio del gas europeo, que ya registraba una fuerte subida el lunes por la mañana, aumentó más de 50% luego del anuncio de la suspensión de la producción de GNL.

