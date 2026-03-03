QatarEnergy suspende su producción de gas natural licuado tras ataque de Irán

La empresa estatal de energía de Catar informó la suspensión de su producción de gas natural licuado tras los ataques iraníes contra instalaciones en dos de sus principales centros de procesamiento.

“Debido a ataques militares contra las instalaciones operativas de QatarEnergy en la Ciudad Industrial Ras Laffan y la Ciudad Industrial de Mesaieed, en Catar, QatarEnergy ha cesado la producción de gas natural licuado (GNL) y productos asociados”, señaló la compañía en un comunicado.

QatarEnergy fue afectada por los ataques. Foto: NurPhoto via Getty Images

Dos drones iraníes atacaron una central eléctrica y un complejo terrestre de tratamiento de gas, según el ministerio de Defensa.

El precio del gas europeo, que ya registraba una fuerte subida el lunes por la mañana, aumentó más de 50% luego del anuncio de la suspensión de la producción de GNL.

Irán realiza por tercer día consecutivo bombardeos contra los países del Golfo que albergan bases estadounidenses, en respuesta al ataque lanzado el sábado por Israel y Estados Unidos.

Según el ministerio catarí de Defensa, un dron iraní atacó una instalación energética en Ras Laffan, 80 km al norte de la capital en la costa norte, principal sitio de producción de gas natural licuado del país.

Otro dron atacó un depósito de agua de una central eléctrica en Mesaied, también una base clave para la producción de gas natural, a 40 km al sur de Doha.Esos ataques no causaron víctimas, según las autoridades.

Catar es uno de los principales productores mundiales de gas natural licuado, junto a Estados Unidos, Australia y Rusia.Comparte con Irán el más grande depósito de gas natural del mundo.

QatarEnergy considera que la parte del depósito perteneciente al Estado Golfo, el North Field, contiene alrededor del 10% de las reservas conocidas de gas natural del planeta.

En los últimos años, Catar logró una serie de contratos de suministro de GNL a largo plazo con el francés Total, el británico Shell, el indio Petronet, el chino Sinopec y el italiano Eni, entre otros.

La empresa es una de las más importantes de la región. Foto: Getty Images

Otras empresas afectadas por los ataques

La filial de Amazon de servicios en la nube indicó el lunes que estaba trabajando para restablecer sus actividades en ciertas regiones de Oriente Medio tras el impacto de varios “objetos” contra uno de sus centros de datos en Emiratos Árabes Unidos.

Una instalación en Emiratos registró un "problema de suministro eléctrico localizado" y "la restauración completa (...) aún tardará varias horas", señaló Amazon Web Services (AWS), la filial de Amazon dedicada a los servicios en la nube

Una instalación en Emiratos registró un “problema de suministro eléctrico localizado” y “la restauración completa (...) aún tardará varias horas”, señaló Amazon Web Services (AWS), la filial de Amazon dedicada a los servicios en la nube.

*Con información de AFP.