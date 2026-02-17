Política

“¡Indolente! Su ego no le da para más": siguen las críticas contra Gustavo Petro por declaraciones sobre Kevin Arley Acosta

Desde distintos sectores han criticado al mandatario por las declaraciones que dio sobre el menor.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 12:32 p. m.
Alfredo Deluque criticó a Gustavo Petro por el caso de Kevin Arley Acosta. Foto: SEMANA / API

La intervención del presidente Gustavo Petro sobre el fallecimiento de Kevin Arley Acosta en el más reciente consejo de ministros ha generado todo un revuelo porque el mandatario responsabilizó a la madre por no conocer sobre sus cuidados. Petro afirmó que supuestamente la razón de la muerte del menor de siete años habría sido la falta de conocimiento y prevención de su madre y no que estaba esperando desde hace dos meses la entrega de medicamentos por parte de la Nueva EPS, intervenida por el Gobierno.

Uno de los que cuestionó ese hecho fue el senador Alfredo Deluque, del Partido de la U. “Ahora la culpa es de la madre porque lo dejó montar bicicleta y no a su fracasado sistema de salud que le negó el medicamento por dos meses. ¡Indolente! Su ego no le da para más... En algo tiene razón, los colombianos debemos cuidarnos por nuestra cuenta, su gobierno ¡No fue capaz!“, aseguró.

Las declaraciones de Petro que generaron polémica fueron dichas en el más reciente consejo de ministros en el que el presidente insistió en la “prevención”.

“Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos; es un tema de prevención. Pero si el sistema de salud no enseña, pues las mamás no nacen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, afirmó el mandatario.

Muerte de Kevin Acosta, niño de 7 años que no recibió sus medicamentos: “El Gobierno lo abandonó”, dice la comunidad médica

Desde distintos sectores han cuestionado esas declaraciones y lo dicho por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. “El presidente Petro y su ministro de salud: ironía humana. Encontraron a la responsable: ¡la mamá del niño que no lo debió haber dejado montar en bicicleta! Desbarataron el sistema de salud y siempre encuentran una cortina de humo para encubrir su destrucción. Hoy son muchas las personas que lloran por culpa suya", reclamó el candidato presidencial Sergio Fajardo.

Los candidatos a la Presidencia señalaron al Gobierno de Gustavo Petro como responsable de la muerte del niño Kevin Arley. Foto: Semana

“Culpa de la mamá y la familia. Es la especialidad del presidente Petro: buscar culpables. Cada vez más cínico y desvergonzado”, criticó el exministro de Salud y Educación Alejandro Gaviria.

“La Nueva EPS de Petro, Jaramillo y Corcho le negó los medicamentos al niño Kevin, de siete años, paciente con hemofilia, y el niño murió. Para lavarse las manos, Petro prefirió burlarse de la muerte echándole la culpa a la mamá por dejarlo montar bicicleta. Desgraciado”, dijo el candidato a la Cámara por Bogotá Daniel Briceño.

“No se puede ser más miserable. Fue La Nueva EPS la que no entregó el medicamento contra la hemofilia para el niño Kevin, pero ya Petro y su ministro están buscando cómo responsabilizar a su propia familia”, reclamó el exministro de Justicia Wilson Ruiz.

