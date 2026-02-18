Política

“No se debe ni se puede”: Gustavo Petro respondió a Carlos Fernando Galán por deudas del Gobierno con la red distrital de salud

El jefe de Estado reiteró que su administración no asumirá las deudas de los propietarios privados de las EPS.

Redacción Semana
18 de febrero de 2026, 3:37 p. m.
Carlos Fernando Galán Alcalde de Bogotá y el presidente Gustavo Petro.
Carlos Fernando Galán Alcalde de Bogotá y el presidente Gustavo Petro. Foto: SEMANA

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio a conocer una problemática que se registra en la red distrital de salud por deudas que no ha pagado el Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con Galán, la cifra preocupa al Distrito: “Las EPS intervenidas por el Gobierno nacional le deben a las redes del distrito 300.000 millones de pesos. Entonces es muy importante que el Gobierno se ponga al día. Y que esas EPS intervenidas por el Gobierno se pongan al día con los hospitales públicos. Estamos hablando de los hospitales”.

“Uno no puede decir que apoya la Fuerza Pública y los hospitales públicos, pero controlando las EPS intervenidas le adeuda y no le paga 300.000 millones de pesos”, recalcó el alcalde de Bogotá.

Además, Carlos Fernando Galán afirmó: “Yo sí le quiero dar un recorrido personal que se ponga al día, porque eso es fundamental para la operación de las subredes, para que todos sigan avanzando en eso que estamos haciendo, y les cambia por completo la dinámica en atención”.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, y el presidente Gustavo Petro.
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, ha tenido varios roces con el presidente Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Presidencia

Posteriormente, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, le respondió a través de un mensaje que publicó en su cuenta de X: “Las deudas de los propietarios privados de las EPS intervenidas no se pagarán por el Estado. No se debe ni se puede”.

“Nación y distrito sí pueden pagar deudas de sus EPS, de acuerdo al porcentaje de su propiedad: la Nueva EPS y Salud Capital”, puntualizó el jefe de Estado.

Cabe reseñar que el lunes 16 de febrero, en el marco de una nueva sesión del consejo de ministros, el presidente Petro manifestó que su administración no asumirá las deudas que corresponden a EPS privadas ni a entidades territoriales. De igual manera, expresó que la única obligación que puede reconocer la Nación es la parte que le corresponde como propietaria de la Nueva EPS.

