Asocajas señala que liquidar EPS no soluciona acceso a salud y puede agravar la atención de millones de pacientes

La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar (Asocajas) expresó su preocupación frente al proceso de liquidación de algunas Entidades Promotoras de Salud (EPS), al advertir que esta medida por sí sola no solucionará los problemas estructurales del sistema de salud colombiano y podría, incluso, agravar la atención de millones de pacientes.

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De acuerdo con la organización, el cierre de EPS intervenidas sin un plan sólido de transición puede trasladar los riesgos a las entidades receptoras, afectando la continuidad de los servicios para más de 12 millones de usuarios. La entidad señaló que, sin garantías suficientes en materia financiera y operativa, la redistribución masiva de afiliados podría generar nuevas barreras en el acceso a tratamientos, medicamentos y procedimientos médicos.

Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas. Foto: ASOCAJAS

Uno de los puntos críticos señalados por Asocajas es la capacidad de las EPS que actualmente permanecen en funcionamiento para absorber a los afiliados provenientes de entidades liquidadas. Según la organización, muchas de estas entidades no cuentan con las condiciones financieras ni con la infraestructura necesaria para asumir de manera inmediata el aumento de usuarios, lo que podría traducirse en mayores dificultades para la prestación de servicios.

“Desde la perspectiva de las Cajas de Compensación Familiar, este riesgo no es solo operativo o financiero, sino que impacta de manera negativa la continuidad efectiva en la atención de los trabajadores y sus familias en los territorios. Por ello, cualquier proceso de liquidación debe estar precedido de una transición que garantice tratamientos, medicamentos y procedimientos en curso para cada afiliado”, señala Asocajas.

Por otra parte, Asocajas recordó que el Tribunal Administrativo de Antioquia ya advirtió, al suspender provisionalmente el Decreto 0182 de 2026, que los traslados masivos de afiliados pueden causar efectos potencialmente irreparables en la continuidad del aseguramiento. Además, argumentan que el riesgo también está presente en los procesos de liquidación cuando se adelantan sin garantías técnicas, operativas y financieras suficientes.

La asociación señala que la sostenibilidad del sistema exige que cualquier medida de reorganización esté acompañada de soluciones a los desequilibrios estructurales que lo afectan. Junto a esto, destacaron que el proceso se trata de una responsabilidad compartida entre el Gobierno Nacional, las entidades aseguradoras, los prestadores y todos los actores del Sistema. Sin abordar estas condiciones de fondo, el impacto sobre la protección efectiva de los usuarios será limitado.

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“Las Cajas de Compensación Familiar reiteran su disposición de trabajar junto al Gobierno Nacional y los demás actores del Sistema de Salud para construir soluciones estructurales y coyunturales que permitan recuperar la estabilidad, la confianza y la continuidad en la atención, en beneficio de todos los colombianos”, puntualiza Asocajas.