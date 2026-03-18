Paloma Valencia habla de plan que tendría Petro con las EPS y dice lo que ella hará para salvar la salud: “Manejos oscuros”

Paloma Valencia se volvió a pronunciar sobre la polémica por la posible liquidación de las EPS que estén en quiebra, un anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro y que desató todo un debate en diferentes sectores.

Estas son las EPS intervenidas que se liquidarían tras la orden del Gobierno Petro: incertidumbre en pacientes

La candidata presidencial señaló que las palabras del jefe de Estado no la sorprendieron y advirtió que detrás de todo hay un plan que tiene un solo objetivo: profundizar una crisis deliberada del sistema.

"La gente no puede esperar nada distinto de un gobierno indolente e incompetente que no piensa en los pacientes“, señaló en su cuenta de X.

La militante del Centro Democrático aseguró que desde el Ejecutivo van a intentar liquidar las EPS debido a que las intervinieron y, por lo mismo, ahora quieren acabarlas para “ocultar la información de esas intervenciones“.

En ese sentido, sostuvo que está más que claro que hubo “manejos oscuros” por parte de los interventores y del mismo Gobierno Petro. “Las quieren liquidar para ocultar información“, escribió.

“Bajo la actual coyuntura sin soluciones serias, liquidar las EPS intervenidas no soluciona nada: genera pánico en el sistema y pone en riesgo a los proveedores que con esfuerzo siguen atendiendo a los pacientes“, manifestó.

Valencia fue más allá y apuntó a que todo se trataría de una supuesta “venganza personal” por parte del presidente Petro, lo que dejaría a la deriva a millones de colombianos.

Por lo mismo, aprovechó para decir la forma en la que ella, si gana las elecciones a la Presidencia, manejará el sistema de salud. "Nosotros vamos a mantener lo que funcionaba, mejorar lo que no, con responsabilidad“, dijo.

En esa línea, habló de tres puntos principales: el paciente tiene que poder seguir eligiendo, el usuario tiene que tener acceso a sus cirugías y medicamentos aplazados y el personal de salud tiene que trabajar en condiciones dignas.

La nueva amenaza de Petro al sistema de salud que dejó en el aire durante su consejo de ministros

“Nosotros sí queremos salvar el sistema mixto y solidario, y construir sobre lo construido”, aseguró y, por lo mismo, dejó en claro que está apartada totalmente de esta última decisión de Petro.

Además, aprovechó para hablar de algunas de las ideas que tiene en mente para el sistema. Una de ellas, según dijo, es implementar un plan de choque que priorice la atención de la gente. “Miles de colombianos están sufriendo y muriéndose en las manos indolentes de este gobierno”, escribió.

Otro punto sería la reactivación de la prestación de los servicios, lo que se basaría en tres pilares principales: que atiendan a la gente oportunamente, realicen los procedimientos aplazados y entreguen sus medicamentos.

“Estamos trabajando en una caracterización de las quejas y necesidades médicas para priorizar las que pongan en riesgo la vida y solucionarlas en 100 días. Ya estamos en eso”, indicó.

Presidente Gustavo Petro y sistema de salud. Foto: Montaje El País / Andrea Moreno

Asimismo, precisó que reconocería la insuficiencia de la UPC para, de manera técnica, destinar los recursos necesarios al sistema, corregir asimetrías, reconocer el perfil epidemiológico y recuperar la confianza de todos los actores.

De igual forma, explicó que otra de sus ideas sería titularizar la deuda para que desde el sector privado se genere la liquidez que el sistema necesita y, con ello, no se cierren más clínicas y no se tenga desabastecimiento.

Por último, la candidata presidencial aprovechó para agradecer a los trabajadores de la salud que se dedican todos los días a salvar a las personas, pese a la crisis que hay hoy en día y que, según ella, quieren profundizar desde el Gobierno.

“Estamos de su lado. A todos los profesionales de la salud les prometemos: los peores días ya pasaron. Acá habrá un gobierno que ponga al paciente en el centro de la salud”, añadió.