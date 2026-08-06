Vandalizan murales de los símbolos patrios con los que Cali se viste de gala para recibir posesión presidencial

Los trabajos de recuperación y embellecimiento que adelanta la Alcaldía de Cali en diferentes sectores de la ciudad fueron objeto de actos vandálicos pocas horas después de haber sido ejecutados. Varios muros, estructuras y espacios públicos intervenidos aparecieron con grafitis y daños, situación que fue rechazada por la Administración Distrital, que pidió mayor compromiso ciudadano para proteger las obras.

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La secretaria de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Juanita Cataño, lamentó que los esfuerzos realizados por las cuadrillas encargadas de recuperar estos espacios se vieran afectados en tan poco tiempo. La funcionaria aseguró que este tipo de hechos perjudican el trabajo institucional y afectan la imagen de la ciudad, especialmente en momentos en que Cali se prepara para recibir visitantes nacionales e internacionales.

Uno de los puntos afectados fue el puente ubicado sobre la calle Quinta con carrera Décima, donde recientemente se habían realizado labores de pintura como parte de las intervenciones de embellecimiento. El lugar amaneció con grafitis y otras afectaciones que obligarán a repetir parte de los trabajos ejecutados.

Desde la Alcaldía explicaron que estas intervenciones hacen parte de las acciones para mejorar la infraestructura urbana y recuperar espacios públicos estratégicos antes de la posesión presidencial del próximo 7 de agosto. El objetivo, indicaron, es ofrecer una ciudad en mejores condiciones tanto para sus habitantes como para las delegaciones y visitantes que llegarán al evento.

La secretaria Cataño hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar las zonas recuperadas y evitar que continúen registrándose hechos de vandalismo. Enfatizó que la conservación del espacio público no depende únicamente de las autoridades, sino también del sentido de pertenencia y la corresponsabilidad de la comunidad.

Las labores de recuperación se desarrollan dentro de la estrategia Volvamos a Mi Cali Bella, mediante la cual el Distrito adelanta jornadas de limpieza, pintura, mantenimiento de puentes, postes, separadores, zonas verdes y otros espacios públicos en distintos sectores de la capital del Valle del Cauca.

De acuerdo con la Administración Distrital, decenas de trabajadores participan diariamente en estas jornadas, que se ejecutan en las 22 comunas y los 15 corregimientos de Cali, con el propósito de mejorar la imagen urbana y dejar la ciudad preparada para uno de los eventos institucionales más importantes del año.