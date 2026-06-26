Aumentan las muertes por ahogamiento durante la intensa ola de calor en Francia

El balance de personas fallecidas por ahogamiento durante la actual ola de calor en Francia ascendió a 55, informó este viernes el Gobierno francés, que advirtió que la cifra podría seguir aumentando debido a las altas temperaturas que continúan afectando al país.

Dos de los monumentos más visitados del mundo adelantan la hora de cierre por ola de calor

Tras varios días con temperaturas cercanas e incluso superiores a los 40 °C en algunas regiones, cientos de personas han buscado refugio del calor en ríos, lagos y otros cuerpos de agua.

Sin embargo, muchas de ellas ingresaron a zonas no autorizadas o sin vigilancia, lo que ha incrementado el número de accidentes fatales, especialmente entre la población joven.

El jueves por la noche, la ministra de Deportes, Marina Ferrari, confirmó el nuevo balance en declaraciones al canal Franceinfo. “Estábamos en 55 (ahogados), pero tememos que la situación no evolucione favorablemente”, afirmó.

Las autoridades francesas reforzaron las medidas sanitarias y de seguridad ante el aumento de emergencias. Foto: AFP

Además, explicó que “un 65 % de estos ahogamientos tuvieron lugar en lugares de baño no vigilados o no autorizados”.

La intensa ola de calor también ha provocado un aumento de las emergencias médicas. Francia registró las dos noches más calurosas de su historia y un repunte significativo de los paros cardíacos relacionados con las altas temperaturas.

Ola de calor: por qué la gente olvida a sus hijos en el auto

Ante este panorama, el prefecto de Policía de París, Patrice Faure, advirtió que los hospitales de la capital y su área metropolitana se encuentran cerca de la “saturación”.

Como medida preventiva, las autoridades prohibieron desde el mediodía del viernes el consumo de alcohol en la vía pública y restringieron su venta para llevar durante el fin de semana, con el objetivo de reducir los riesgos asociados a la deshidratación severa y los golpes de calor.

La ola de calor continúa avanzando por Europa, donde millones de personas enfrentan temperaturas superiores a los 35 °C. Foto: AP Photo/Jeremias Gonzalez

Mientras tanto, la ola de calor continúa avanzando por Europa. El Reino Unido registró este viernes un nuevo récord de temperatura para un mes de junio, con 36,9 °C en la localidad de Wattisham, en el sureste de Inglaterra, según informó la agencia meteorológica UK Met Office. “Y las temperaturas siguen subiendo”, señaló la entidad en la red social X.

De acuerdo con un análisis de datos de AFP, alrededor de 150 millones de personas estarán expuestas este viernes a temperaturas superiores a los 35 °C en Europa.

El calor extremo golpea a España con un récord de fallecimientos en mayo

Más de la mitad de esa población se concentra entre Francia y Alemania, mientras que cerca de 420 millones de habitantes del continente experimentarán máximas por encima de los 30 °C.

Los expertos advierten que el calor extremo seguirá desplazándose hacia el este de Europa durante los próximos días, manteniendo en alerta a las autoridades sanitarias y de emergencia.

*Con información de AFP.