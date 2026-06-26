Ola de calor: por qué la gente olvida a sus hijos en el auto

En varios países, niños pequeños mueren porque sus padres los olvidan en coches a altas temperaturas. A menudo, no hay mala intención, sino un lapsus fatal de la memoria.

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Bryce tenía nueve meses cuando murió de un golpe de calor en un auto. Su madre, Lyn Balfour, en vez de dejarlo en el jardín de infantes, se lo llevó al trabajo y lo olvidó allí encerrado. Esto ocurrió en 2007 en Estados Unidos. Desde entonces, cientos de bebés y niños pequeños han muerto de la misma manera. Un caso reciente tuvo lugar hace tan solo unos días en Alemania.

Un vehículo puede convertirse en una trampa mortal en muy poco tiempo: con una temperatura exterior de 30 grados Celsius y luz solar directa, la temperatura dentro de un coche puede superar los 40 grados Celsius en tan solo diez minutos, e incluso los 50 grados Celsius tras una hora.

“Esto es potencialmente peligroso para todos”, comenta a DW Nibras Naami, especialista en pediatría, medicina adolescente y médico jefe del Centro de Hematología Pediátrica de Alemania Occidental en Herdecke. “Pero un niño pequeño, sujeto a su silla, sencillamente no puede escapar de esa situación”, asegura.

Tras el fallecimiento de un bebé de 20 meses a causa del calor luego de quedar olvidado en un coche a mediados de junio de 2026, Naami describió en una publicación de Instagram el llamado “síndrome del bebé olvidado”, es decir, dejar a un niño solo en un auto de forma involuntaria. El síndrome afecta a progenitores que aman a sus hijos y tienen plenas facultades mentales.

Expertos advierten que el llamado "síndrome del bebé olvidado" suele estar relacionado con fallos involuntarios de la memoria. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué es el síndrome del bebé olvidado?

Por supuesto, hay casos en los que los padres descuidan a sus hijos a propósito en un auto, según Naami, pero médicos y psicólogos están seguros de que esta no es la razón la mayoría de las veces.

El psicólogo David Diamond lleva décadas estudiando este síndrome y ha escrito un artículo en una revista sobre el caso del bebé Bryce. La madre, Lyn Balfour, fue acusada de asesinato tras la muerte de su hijo y se celebró un juicio. Allí quedó claro que, el día de la muerte de Bryce, varias cosas fueron diferentes de lo habitual.

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Ella había dormido poco y tuvo que afrontar una crisis familiar. Las rutinas también fueron diferentes. La bolsa de pañales —un recordatorio visual del bebé en el coche— no estaba, como de costumbre, en el asiento del pasajero. Todo esto, escribe David Diamond, tuvo un impacto en la memoria prospectiva o intencional, la capacidad de recordar las acciones que se suelen realizar en el futuro.

El experto describe seis factores que alteran la memoria prospectiva y pueden hacernos olvidar nuestros planes: la falta de sueño, el estrés crónico o agudo, la distracción, la multitarea, la falta de ayudas para la memoria y las rutinas automáticas.

Estos factores provocan una mayor tensión interna, afirma Rüya-Daniela Kocalevent, psicoterapeuta en Berlín. Si se eleva demasiado, “actuamos impulsivamente o dejamos que el piloto automático nos guíe”.

Algunos países han implementado sistemas de alarma en las sillas infantiles para prevenir este tipo de tragedias. Foto: Getty Images/iStockphoto

Intención o negligencia

Para evaluar si los padres han expuesto intencionadamente a su hijo al peligro mortal de un coche sobrecalentado, los psicólogos analizan, entre otras cosas, “el comportamiento pasado (de los padres), porque es uno de los mejores predictores del comportamiento futuro”, señala Kocalevent. De esa manera puede determinarse si fueron variaciones en las rutinas o factores estresantes externos los que desencadenaron el error fatal.

En última instancia, son los tribunales los que deciden si el comportamiento fue delictivo. En el juicio contra Lyn Balfour, no se pudo probar que el olvido fuera intencional. Su cerebro guardó el recuerdo de algo como cierto, que Bryce estaba, como siempre, bajo el cuidado seguro de las niñeras.

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Estos recuerdos, muy reales pero falsos, han sido objeto de estudio de la psicología cognitiva durante décadas. Sillitas con sistema de alarma Tras publicar su video sobre el “síndrome del bebé olvidado”, Nibras Naami recibió numerosos mensajes de padres y madres compartiendo experiencias similares.

En Italia, desde 2019, solo se permiten sillitas de coche con alarma integrada para niños de hasta cuatro años. Los padres reciben una notificación en su teléfono inteligente. En Alemania no hay una normativa, pero sí varios sistemas de alarma para instalar en las sillas de los niños. Otras opciones son colocar el celular o el bolso en el asiento trasero, o poner un juguete para bebés en el asiento del copiloto como recordatorio visual.

No existen estadísticas oficiales sobre la frecuencia con la que los padres olvidan a sus hijos en el coche. El “síndrome del bebé olvidado” probablemente no explica todos estos casos de fallecimientos. El psicólogo Kocalevent afirma que “no hay que olvidar que los padres afectados, si se trató realmente de un trágico lapsus de memoria, quedan castigados de por vida”