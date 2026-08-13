El terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes 10 de agosto de 2026, con magnitud 7.4 y epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó afectaciones en viviendas e infraestructura de varias regiones del país. Cali, Pereira, Armenia y Quibdó están entre las zonas afectadas por el movimiento telúrico y sus consecuencias.

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En medio de la emergencia, además de elementos materiales, algunas familias perdieron documentos personales y escrituras relacionados con sus viviendas. Ante esta situación, es importante saber que la destrucción o pérdida física de un documento no significa necesariamente que se pierda el derecho que este acredita.

Cali, Pereira y Manizales registraron escenas de destrucción tras el fuerte movimiento sísmico. Foto: AFP

¿Qué hacer en caso de perder la cédula?

Si la cédula de ciudadanía se perdió, fue destruida o quedó dentro de una vivienda a la que no es seguro ingresar, se puede solicitar un duplicado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El trámite permite obtener nuevamente el documento de identidad y existen alternativas digitales para determinados casos.

Es recomendable realizar el trámite cuando las condiciones de seguridad lo permitan y conservar, si se dispone de ellos, otros documentos que permitan acreditar la identidad.

¿Qué pasa con las escrituras?

Uno de los principales temores de los propietarios es perder las escrituras de su vivienda; sin embargo, perder el documento físico no significa perder automáticamente la propiedad.

Las escrituras públicas hacen parte de los archivos notariales. Por ello, el propietario puede solicitar una copia de la escritura en la notaría donde fue otorgada. Si no recuerda el número de la escritura o la fecha exacta, puede reunir la información disponible sobre el inmueble para facilitar la búsqueda.

También es recomendable solicitar el certificado de tradición y libertad, documento que permite consultar la situación jurídica registrada de un inmueble. Para solicitarlo, es necesario contar, entre otros datos, con el número de matrícula inmobiliaria.

¿Se deben cancelar las tarjetas de crédito?

El terremoto del 10 de agosto también puede haber dejado a algunas personas sin acceso a sus tarjetas de crédito o débito, especialmente si estos documentos quedaron dentro de viviendas afectadas.

Ante la pérdida, lo primero es bloquear la tarjeta a través de la aplicación del banco, la línea de atención al cliente o los canales habilitados por la entidad financiera. Esto permite reducir el riesgo de que otra persona pueda utilizarla.

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Si la tarjeta fue destruida o quedó entre los escombros, el usuario puede solicitar una reposición a su entidad financiera. No es necesario esperar a recuperar el plástico para reportar la pérdida.

En caso de que aparezcan movimientos o compras que el titular no reconoce, es importante reportarlos inmediatamente al banco y seguir el procedimiento establecido para estos casos.

Perdida del pasaporte. Foto: Catalina Olaya

¿Qué pasa si perdió el pasaporte?

Si el pasaporte se perdió o quedó dentro de una vivienda afectada por el terremoto, el titular debe reportar la pérdida y solicitar un nuevo documento ante las autoridades correspondientes.

Al tener un viaje internacional programado, es relevante contactar a la aerolínea y revisar las condiciones del viaje, ya que para salir del país es necesario contar con un pasaporte vigente y en buen estado.