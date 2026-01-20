Empleo en Medellín: estas son las oportunidades laborales disponibles

El inicio del año ha traído nuevas convocatorias laborales en Medellín, una ciudad que continúa apostándole a la generación de empleo formal como motor de desarrollo económico y social. En ese escenario, varias empresas han abierto procesos de selección para cubrir cargos que responden a necesidades actuales del mercado.
Las vacantes disponibles contemplan perfiles con formación y experiencia diversa y se desarrollan a través de procesos de aplicación ágiles, gratuitos y virtuales, lo que permite que más personas puedan postularse sin barreras adicionales.
¿Qué perfiles se requieren?
La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas enfocadas a la comunicación, salud, ventas y contabilidad. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.
Aquí le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Community manager creativo
Empresa empleadora: Lextalento
Salario: 3.500.000 a 4.000.000
Si la comunicación digital le apasiona tanto como el estilo deportivo, este es su lugar para brillar.
Responsabilidades:
- Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación digital para una marca de ropa deportiva y eventos.
- Gestionar y dinamizar las redes sociales.
- Crear contenido alineado con tendencias.
- Cubrir y promocionar eventos.
- Analizar métricas y resultados.
- Colaborar con equipos de diseño y marketing.
Requerimientos:
- Experiencia previa como community manager o gestor de comunidades.
- Conocimiento avanzado en redes sociales y analítica digital.
- Creatividad y proactividad.
- Habilidad para gestionar eventos deportivos.
- Conocimiento en marketing digital.
- Excelentes habilidades de comunicación digital.
Social y content creator
Empresa: Maaji
Salario: A convenir
El candidato ideal será responsable de planear, producir y manejar el contenido de los canales digitales, combinando creatividad y un agudo sentido de las tendencias para conectar auténticamente con la audiencia.
Responsabilidades:
- Planificar y producir contenido digital creativo.
- Gestionar los canales de redes sociales de la marca.
- Escribir copy atractivo y relevante para la audiencia.
- Identificar y analizar tendencias en redes sociales.
- Desarrollar estrategias para fortalecer la comunidad en línea.
Requerimientos:
- Título profesional en mercadeo, comunicación o afines.
- Experiencia previa en gestión de redes sociales.
- Conocimiento en herramientas de edición de contenido.
- Excelentes habilidades de copywriting.
- Capacidad para identificar tendencias digitales.
Vendedor de farmacia
Empresa: Essity
Salario: A convenir
En este rol, será una pieza clave dentro del equipo de ventas, brindando asesoramiento especializado y asegurando que los clientes reciban el mejor servicio.
Responsabilidades:
- Atender y asesorar a los clientes en la farmacia.
- Realizar ventas de productos farmacéuticos.
- Mantener el inventario y disposición de los productos.
- Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.
- Colaborar con el equipo para mejorar el servicio al cliente.
Requerimientos:
- Experiencia previa como vendedor de farmacia o en roles similares.
- Conocimientos en productos farmacéuticos.
- Habilidades en atención al cliente.
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
Ejecutivo comercial de vivienda
Empresa: Banco de Occidente
Salario: 2.669.000
Como consultor de crédito hipotecario, su gestión tendrá un impacto real; cada visita será una oportunidad para transformar vidas.
Responsabilidades:
- Impulsar la colocación de créditos de vivienda en proyectos no subrogados.
- Buscar activamente nuevos negocios en salas de ventas.
- Generar alianzas estratégicas con constructoras.
- Identificar y capitalizar oportunidades de negocios.
- Acompañar al cliente en el proceso de decisión de compra.
Requerimientos:
- Estudiante desde VI semestre en carreras administrativas financieras mercadeo o afines.
- Experiencia mínima de 1 año en roles comerciales con cumplimiento de metas en el sector financiero.
- Deseable experiencia en el sector bancario financiero o constructor.
- Gusto por el trabajo en campo y apertura de clientes.
- Habilidad para relacionarse, atención al cliente y negociación.
Auxiliar contable
Empresa: Estudio de Moda S.A.S.
Salario: 2.050.000
Como asistente o técnico contable, será parte de un equipo dinámico y colaborativo, con oportunidades de crecimiento y aprendizaje constante.
Responsabilidades:
- Realizar conciliaciones bancarias mensuales.
- Gestionar registros contables en sistemas como Wompi y Quantum.
- Apoyar en la elaboración de informes financieros.
- Coordinar procesos de pago a proveedores.
- Mantener actualizada la información contable y financiera.
Requerimientos:
- Título técnico o profesional en Contabilidad o Finanzas.
- Experiencia mínima de 1 año como auxiliar contable o asistente contable.
- Conocimiento avanzado de Excel y herramientas de gestión contable.
- Habilidad para realizar conciliaciones bancarias.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.