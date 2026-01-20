Empleo en Medellín: estas son las oportunidades laborales disponibles

El inicio del año ha traído nuevas convocatorias laborales en Medellín, una ciudad que continúa apostándole a la generación de empleo formal como motor de desarrollo económico y social. En ese escenario, varias empresas han abierto procesos de selección para cubrir cargos que responden a necesidades actuales del mercado.

Las vacantes disponibles contemplan perfiles con formación y experiencia diversa y se desarrollan a través de procesos de aplicación ágiles, gratuitos y virtuales, lo que permite que más personas puedan postularse sin barreras adicionales.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas enfocadas a la comunicación, salud, ventas y contabilidad. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

Aquí le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

¡No deje pasar esta oportunidad! Foto: Getty Images

Community manager creativo

Empresa empleadora: Lextalento

Salario: 3.500.000 a 4.000.000

Si la comunicación digital le apasiona tanto como el estilo deportivo, este es su lugar para brillar.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación digital para una marca de ropa deportiva y eventos.

Gestionar y dinamizar las redes sociales.

Crear contenido alineado con tendencias.

Cubrir y promocionar eventos.

Analizar métricas y resultados.

Colaborar con equipos de diseño y marketing.

Requerimientos:

Experiencia previa como community manager o gestor de comunidades.

Conocimiento avanzado en redes sociales y analítica digital.

Creatividad y proactividad.

Habilidad para gestionar eventos deportivos.

Conocimiento en marketing digital.

Excelentes habilidades de comunicación digital.

¡Aplique acá!

Social y content creator

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

El candidato ideal será responsable de planear, producir y manejar el contenido de los canales digitales, combinando creatividad y un agudo sentido de las tendencias para conectar auténticamente con la audiencia.

Responsabilidades:

Planificar y producir contenido digital creativo.

Gestionar los canales de redes sociales de la marca.

Escribir copy atractivo y relevante para la audiencia.

Identificar y analizar tendencias en redes sociales.

Desarrollar estrategias para fortalecer la comunidad en línea.

Requerimientos:

Título profesional en mercadeo, comunicación o afines.

Experiencia previa en gestión de redes sociales.

Conocimiento en herramientas de edición de contenido.

Excelentes habilidades de copywriting.

Capacidad para identificar tendencias digitales.

¡Aplique acá!

Trabajos en Colombia con salarios de hasta 7 millones de pesos; se puede aplicar virtualmente

Vendedor de farmacia

Empresa: Essity

Salario: A convenir

En este rol, será una pieza clave dentro del equipo de ventas, brindando asesoramiento especializado y asegurando que los clientes reciban el mejor servicio.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en la farmacia.

Realizar ventas de productos farmacéuticos.

Mantener el inventario y disposición de los productos.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Colaborar con el equipo para mejorar el servicio al cliente.

Requerimientos:

Experiencia previa como vendedor de farmacia o en roles similares.

Conocimientos en productos farmacéuticos.

Habilidades en atención al cliente.

Capacidad para trabajar en equipo.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

¡Aplique acá!

Ejecutivo comercial de vivienda

Empresa: Banco de Occidente

Salario: 2.669.000

Como consultor de crédito hipotecario, su gestión tendrá un impacto real; cada visita será una oportunidad para transformar vidas.

Responsabilidades:

Impulsar la colocación de créditos de vivienda en proyectos no subrogados.

Buscar activamente nuevos negocios en salas de ventas.

Generar alianzas estratégicas con constructoras.

Identificar y capitalizar oportunidades de negocios.

Acompañar al cliente en el proceso de decisión de compra.

Requerimientos:

Estudiante desde VI semestre en carreras administrativas financieras mercadeo o afines.

Experiencia mínima de 1 año en roles comerciales con cumplimiento de metas en el sector financiero.

Deseable experiencia en el sector bancario financiero o constructor.

Gusto por el trabajo en campo y apertura de clientes.

Habilidad para relacionarse, atención al cliente y negociación.

¡Aplique acá!

Auxiliar contable

Empresa: Estudio de Moda S.A.S.

Salario: 2.050.000

Como asistente o técnico contable, será parte de un equipo dinámico y colaborativo, con oportunidades de crecimiento y aprendizaje constante.

Responsabilidades:

Realizar conciliaciones bancarias mensuales.

Gestionar registros contables en sistemas como Wompi y Quantum.

Apoyar en la elaboración de informes financieros.

Coordinar procesos de pago a proveedores.

Mantener actualizada la información contable y financiera.

Requerimientos:

Título técnico o profesional en Contabilidad o Finanzas.

Experiencia mínima de 1 año como auxiliar contable o asistente contable.

Conocimiento avanzado de Excel y herramientas de gestión contable.

Habilidad para realizar conciliaciones bancarias.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.