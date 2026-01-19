Contar con un salario competitivo sigue siendo uno de los principales factores al momento de buscar empleo en Colombia. Actualmente, se encuentran disponibles oportunidades laborales con ingresos que pueden alcanzar hasta los 7 millones de pesos, dirigidas a personas que buscan estabilidad económica y mejores condiciones de trabajo.

Estas vacantes se destacan por ofrecer esquemas de remuneración acordes al perfil y la experiencia de los candidatos, así como beneficios que aportan seguridad y proyección a largo plazo. Para muchos trabajadores, acceder a este tipo de ingresos representa la posibilidad de mejorar su calidad de vida y fortalecer su desarrollo profesional.

Otro aspecto relevante de estas oportunidades es que el proceso de postulación se realiza de manera virtual, lo que facilita el acceso desde cualquier ciudad del país y permite aplicar sin desplazamientos.

¿Cómo aplicar?

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y luego postúlese a las ofertas de trabajo que le interesen. Aquí le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

Ejecutivo de ahorro pensional – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: 5.847.000

Este rol, crucial para la misión de asegurar el bienestar financiero de los clientes, se centra en la gestión efectiva de los fondos de pensión.

Responsabilidades:

Brindar asesoría a clientes sobre productos de ahorro para pensiones.

Gestionar cuentas de clientes asegurando un rendimiento óptimo de los fondos.

Desarrollar estrategias de inversión personalizadas para cada cliente.

Mantenerse actualizado sobre regulaciones y tendencias del sector financiero.

Colaborar con equipos internos para mejorar productos y servicios.

Requerimientos:

Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.

Certificación AMV (Autorregulador del Mercado de Valores).

Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero, fiduciarias, comisionistas de bolsa o bancos.

Conocimientos específicos en áreas financieras.

Habilidades analíticas y de comunicación efectiva.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Analista de negocio crédito rotativo – Medellín

Empresa: Tuya

Salario: 6.340.000

Como analista de negocio de crédito rotativo, su misión será la maximización de la rentabilidad y el crecimiento sostenible del producto crédito rotativo a través de la identificación de oportunidades, evaluación de riesgos e implementación de acciones.

Responsabilidades:

Realizar un seguimiento detallado de cada palanca estratégica, orquestando de manera coordinada y eficiente todos los frentes operativos impactados.

Acompañar y estructurar el Forecast del producto, buscando calidad y eficiencia en el proceso.

Diseñar tableros de control y hacer seguimiento a estrategias propuestas o palancas de producto.

Realizar mediciones precisas y oportunas, generando alertas tempranas y proponiendo acciones correctivas y de mejora continua

Implementar proyecciones que permitan un mejor entendimiento en la tendencia de las palancas más importantes.

Desarrollar herramientas y automatizaciones que permitan realizar análisis oportunos que faciliten la toma de decisiones enfocadas en la generación de valor.

Ser el catalizador del éxito empresarial, impulsando la innovación, la eficiencia y el crecimiento rentable en todos los niveles de la organización

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Financiera, Ingeniería Industrial, Finanzas, Economía, Negocios, Administración y otras relacionadas con énfasis financiero.

Deseable: énfasis en datos.

Mínimo 3 años de experiencia en el sector financiero, incluyendo manejo y conocimiento de productos financieros.

Conocimiento del producto de crédito rotativo y otros productos de crédito.

Manejo de estados financieros e indicadores.

Conocimiento en Excel avanzado y experiencia en análisis de datos financieros.

Conocimientos en negocio financiero, tasas y comportamiento del mercado.

Manejo de SAS (obligatorio).

Plus: Manejo en SQL, Power BI, Python, desarrollo de dashboards, Azure/Agile.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Gerente administrativo – Bucaramanga

Empresa: Osya

Salario: 6.800.000

Si es un jefe administrativo con visión estratégica y habilidades para optimizar procesos, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Liderar coordinar y supervisar las áreas administrativas financieras logísticas de compras inventarios recursos humanos contabilidad y comercial.

Rendir informes periódicos y confiables sobre los resultados de la operación.

Garantizar la correcta planeación ejecución y control de los procesos administrativos y financieros.

Optimizar los recursos de la organización promoviendo la eficiencia en la operación del negocio.

Asegurar el cumplimiento normativo legal y tributario en todas las áreas a cargo.

Diseñar e implementar estrategias de crecimiento y mejora continua.

Definir la planeación estratégica del negocio formulando iniciativas, objetivos y proyectos viables y alineados con la visión de la empresa.

Implementar herramientas de gestión que fortalezcan la automatización y el control de procesos administrativos y logísticos.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Experiencia comprobada en cargos de gerencia administrativa liderando áreas como compras finanzas administración inventarios logística contabilidad recursos humanos y gestión comercial.

Conocimiento de normativas contables tributarias y laborales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Residente senior estructura – Soacha

Empresa: Amarilo

Salario: 7.000.000

Como ingeniero de obra senior, será el responsable de coordinar los esfuerzos de los contratistas, pilotaje o columnas vibradas, de sistema industrializado concreto de alto desempeño, formaletas especiales y mampostería.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar proyectos de vivienda VIS.

Gestionar contratistas y recursos de obra.

Asegurar la calidad en cortes estructura acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.

Elaborar y gestionar contratos de construcción.

Garantizar el cumplimiento de plazos y presupuestos del proyecto.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administración y Construcción Arquitectónica.

Mínimo 4 años de experiencia como residente de obra ingeniero de obra o similar.

Experiencia en proyectos de vivienda VIS industrializados.

Conocimiento en cortes de obra manejo de estructura acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.

Habilidad para elaborar y gestionar contratos de construcción.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auditor médico – Yopal

Empresa: Keralty

Salario: 7.000.000

Keralty busca un profesional que, con su experiencia, asegure el cumplimiento normativo y optimice la gestión de recursos, fortaleciendo los procesos asistenciales.

Responsabilidades:

Realizar auditorías médicas de las atenciones prestadas para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad.

Verificar la correcta aplicación de protocolos y normativas en los procesos asistenciales.

Generar informes detallados sobre las auditorías realizadas para la mejora continua.

Colaborar con el equipo médico para optimizar la gestión de recursos y atención al paciente.

Proponer mejoras en procesos clínicos basadas en evidencia y análisis de datos.

Requerimientos:

Profesional en Medicina.

Experiencia en auditoría médica de concurrencia y auditoría de cuentas.

Experiencia mínima de 2 años en procesos de auditoría clínica y administrativa en el sector salud.

Conocimiento en normatividad del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Capacidad de análisis, criterio clínico y orientación al detalle.

Trabajo colaborativo, servicio humanizado y enfoque en mejora continua.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.