¿Busca trabajo? Conozca las vacantes de contratación inmediata en el país

Gran convocatoria laboral abierta.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

19 de enero de 2026, 9:12 p. m.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Encontrar empleo a corto plazo continúa siendo una prioridad para muchas personas en el país. Por eso, actualmente se encuentran abiertas vacantes con contratación inmediata, dirigidas a quienes buscan una oportunidad laboral sin largos procesos de selección.

Estas ofertas están disponibles en diferentes ciudades de Colombia y abarcan múltiples sectores económicos, como salud, servicios, finanzas, ventas, entre otros. Además, incluyen opciones para personas con y sin experiencia, lo que amplía las posibilidades de acceder a empleo formal.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, haga clic aquí, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Finanzas

Reconocidas empresas abren vacantes en Bogotá: revise cómo aplicar gratis

Finanzas

Comience la semana con empleo: estas vacantes son fáciles de aplicar y contratan rápido

Impuestos

Pague menos plata en el impuesto predial de Bogotá en 2026: fecha límite para obtener buen descuento

Macroeconomía

¿Qué es el auxilio de conectividad en Colombia? Cuánto pagan en 2026 y quiénes lo reciben

Pensiones y cesantías

El cálculo matemático para saber exactamente cuánto dinero le deben pagar de cesantías; dato clave

Trabajo y educación

Trabaje en el sector público en 2026: Concursos del CNSC y fechas importantes de convocatorias

Trabajo y educación

Ofertas de empleo de la Dian: casi 2.000 vacantes y algunas no requieren experiencia

Consumo inteligente

¿Cómo subirá la cuota de administración en conjuntos residenciales en 2026? Esto dice la ley

Finanzas

Empleos para fin de semana disponibles: postúlese aquí

Finanzas

Convocatoria laboral virtual: más de 15 mil vacantes sin experiencia requerida

Creativo
Postulaciones abiertas sin costo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Auxiliar de farmacia – Pereira

Empresa: Medipiel

Salario: 1.750.000 a 2.200.000

¿Le apasiona el mundo farmacéutico y quiere marcar la diferencia en la vida de las personas? ¡Esta es su oportunidad! Medipiel busca un auxiliar de farmacia comprometido, entusiasta y con ganas de crecer.

Responsabilidades:

  • Conocer acertadamente los productos y servicios de la organización.
  • Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades.
  • Apoyar en recepción almacenamiento dispensación o facturación.
  • Revisar fechas de vencimiento y realizar inventarios asignados.
  • Dispensar fórmulas médicas sin variaciones.
  • Realizar arqueo de caja si es asignado para ello.

Requerimientos:

  • Técnico en auxiliar de farmacia (titulado).
  • Mínimo 1 año de experiencia en regencia de farmacia en área comercial.
  • Conocimientos en paquete Office.

¡Postúlese aquí!

Especialista comercial microcrédito – Bogotá D.C.

Empresa: Bancamía

Salario: 4.100.000

Si tiene una base de clientes propia y disfruta asesorar externamente, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Asesorar y gestionar la cartera de clientes MIPYMES ofreciendo soluciones financieras personalizadas.
  • Cumplir con metas comerciales establecidas por la organización.
  • Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes.
  • Realizar visitas externas a clientes potenciales y existentes.
  • Desarrollar estrategias para fomentar la inclusión financiera.

Requerimientos:

  • Profesional en carreras administrativas, financieras o comerciales.
  • Mínimo 2 años de experiencia en microcréditos o gestión de clientes microempresariales.
  • Contar con una base propia de clientes de microcrédito.
  • Excelentes habilidades de negociación y comunicación.
  • Capacidad para trabajar autónomamente y en terreno.

¡Postúlese aquí!

Bogotá tiene cientos de empleos disponibles. Aplicar es gratis

Ejecutivo comercial – Bogotá D.C.

Empresa: Cazta Comercial

Salario: A convenir

Este rol es ideal para profesionales con experiencia en venta de empaques, que hayan trabajado en empresas manufactureras o de diseño industrial, empaques, etiquetas o envases plásticos o en desarrollo de productos.

Responsabilidades:

  • Prospección y cierre de ventas con nuevos clientes, generando una búsqueda activa de clientes potenciales por medio de redes sociales, referencias, clientes que llegan a la empresa y demás canales de derivación de clientes potenciales, aumentando la base de datos de la organización.
  • Establecer el primer contacto con el cliente potencial, conociendo el tipo de producto que venden y levantando sus necesidades para que se pueda ofrecer un producto acorde a sus requerimientos de forma competitiva.
  • Desarrollar propuestas y soluciones de empaque.
  • Establecer el primer contacto con clientes potenciales y levantar sus requerimientos de manera competitiva.
  • Dar seguimiento al cumplimiento de entrega de pedidos, gestión de muestras y atención al cliente.
  • Atender reclamos y desarrollar propuestas innovadoras para mejorar productos y servicios.
  • Capacitar a los clientes en el manejo de material de empaques.
  • Gestionar el recaudo de cartera y realizar seguimiento a los cobros.

Requerimientos:

  • Residencia en Bogotá.
  • Título universitario en ingeniería de diseño, diseño industrial, ingeniería industrial, de producto o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en venta de productos tangibles preferiblemente en empaques, etiquetas o afines.
  • Excelentes habilidades de comunicación y presentación personal.
  • Es requisito contar con vehículo propio (carro).
  • Conocimiento de inglés preferiblemente.
  • Experiencia en compañías manufactureras o de diseño industrial.
  • Capacidad para construir relaciones interpersonales a todos los niveles y resolver problemas.

¡Postúlese aquí!

Supervisor de ventas consumo masivo – Neiva

Empresa: Postobón

Salario: A convenir

¿Le apasiona liderar equipos y alcanzar metas ambiciosas? ¡Únase al equipo como supervisor de ventas en el sector de consumo masivo!

Responsabilidades:

  • Supervisar el cumplimiento de los objetivos de ventas diarios y mensuales.
  • Realizar visitas a clientes y acompañar a los representantes de ventas en el territorio.
  • Negociar con los clientes para asegurar el cumplimiento de los indicadores de ventas.
  • Motivar y liderar al equipo de ventas para alcanzar metas.
  • Elaborar informes de ventas y análisis de resultados.

Requerimientos:

  • Contar con moto y papeles al día.
  • Disponibilidad para viajar a los diferentes centros de trabajo (Neiva, Garzón y Pitalito.
  • Experiencia previa en supervisión de equipos de ventas.
  • Habilidades de negociación y liderazgo.
  • Estudios tecnológicos o profesionales en ventas, mercadeo o áreas relacionadas.
  • Contar con experiencia en sector TAT.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

