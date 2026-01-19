¿Busca trabajo? Conozca las vacantes de contratación inmediata en el país

Encontrar empleo a corto plazo continúa siendo una prioridad para muchas personas en el país. Por eso, actualmente se encuentran abiertas vacantes con contratación inmediata, dirigidas a quienes buscan una oportunidad laboral sin largos procesos de selección.

Estas ofertas están disponibles en diferentes ciudades de Colombia y abarcan múltiples sectores económicos, como salud, servicios, finanzas, ventas, entre otros. Además, incluyen opciones para personas con y sin experiencia, lo que amplía las posibilidades de acceder a empleo formal.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, haga clic aquí, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Auxiliar de farmacia – Pereira

Empresa: Medipiel

Salario: 1.750.000 a 2.200.000

¿Le apasiona el mundo farmacéutico y quiere marcar la diferencia en la vida de las personas? ¡Esta es su oportunidad! Medipiel busca un auxiliar de farmacia comprometido, entusiasta y con ganas de crecer.

Responsabilidades:

Conocer acertadamente los productos y servicios de la organización.

Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades.

Apoyar en recepción almacenamiento dispensación o facturación.

Revisar fechas de vencimiento y realizar inventarios asignados.

Dispensar fórmulas médicas sin variaciones.

Realizar arqueo de caja si es asignado para ello.

Requerimientos:

Técnico en auxiliar de farmacia (titulado).

Mínimo 1 año de experiencia en regencia de farmacia en área comercial.

Conocimientos en paquete Office.

¡Postúlese aquí!

Especialista comercial microcrédito – Bogotá D.C.

Empresa: Bancamía

Salario: 4.100.000

Si tiene una base de clientes propia y disfruta asesorar externamente, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Asesorar y gestionar la cartera de clientes MIPYMES ofreciendo soluciones financieras personalizadas.

Cumplir con metas comerciales establecidas por la organización.

Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes.

Realizar visitas externas a clientes potenciales y existentes.

Desarrollar estrategias para fomentar la inclusión financiera.

Requerimientos:

Profesional en carreras administrativas, financieras o comerciales.

Mínimo 2 años de experiencia en microcréditos o gestión de clientes microempresariales.

Contar con una base propia de clientes de microcrédito.

Excelentes habilidades de negociación y comunicación.

Capacidad para trabajar autónomamente y en terreno.

¡Postúlese aquí!

Ejecutivo comercial – Bogotá D.C.

Empresa: Cazta Comercial

Salario: A convenir

Este rol es ideal para profesionales con experiencia en venta de empaques, que hayan trabajado en empresas manufactureras o de diseño industrial, empaques, etiquetas o envases plásticos o en desarrollo de productos.

Responsabilidades:

Prospección y cierre de ventas con nuevos clientes, generando una búsqueda activa de clientes potenciales por medio de redes sociales, referencias, clientes que llegan a la empresa y demás canales de derivación de clientes potenciales, aumentando la base de datos de la organización.

Establecer el primer contacto con el cliente potencial, conociendo el tipo de producto que venden y levantando sus necesidades para que se pueda ofrecer un producto acorde a sus requerimientos de forma competitiva.

Desarrollar propuestas y soluciones de empaque.

Establecer el primer contacto con clientes potenciales y levantar sus requerimientos de manera competitiva.

Dar seguimiento al cumplimiento de entrega de pedidos, gestión de muestras y atención al cliente.

Atender reclamos y desarrollar propuestas innovadoras para mejorar productos y servicios.

Capacitar a los clientes en el manejo de material de empaques.

Gestionar el recaudo de cartera y realizar seguimiento a los cobros.

Requerimientos:

Residencia en Bogotá.

Título universitario en ingeniería de diseño, diseño industrial, ingeniería industrial, de producto o afines.

Experiencia mínima de 3 años en venta de productos tangibles preferiblemente en empaques, etiquetas o afines.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación personal.

Es requisito contar con vehículo propio (carro).

Conocimiento de inglés preferiblemente.

Experiencia en compañías manufactureras o de diseño industrial.

Capacidad para construir relaciones interpersonales a todos los niveles y resolver problemas.

¡Postúlese aquí!

Supervisor de ventas consumo masivo – Neiva

Empresa: Postobón

Salario: A convenir

¿Le apasiona liderar equipos y alcanzar metas ambiciosas? ¡Únase al equipo como supervisor de ventas en el sector de consumo masivo!

Responsabilidades:

Supervisar el cumplimiento de los objetivos de ventas diarios y mensuales.

Realizar visitas a clientes y acompañar a los representantes de ventas en el territorio.

Negociar con los clientes para asegurar el cumplimiento de los indicadores de ventas.

Motivar y liderar al equipo de ventas para alcanzar metas.

Elaborar informes de ventas y análisis de resultados.

Requerimientos:

Contar con moto y papeles al día.

Disponibilidad para viajar a los diferentes centros de trabajo (Neiva, Garzón y Pitalito.

Experiencia previa en supervisión de equipos de ventas.

Habilidades de negociación y liderazgo.

Estudios tecnológicos o profesionales en ventas, mercadeo o áreas relacionadas.

Contar con experiencia en sector TAT.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.