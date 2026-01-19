¿Busca trabajo? Conozca las vacantes de contratación inmediata en el país

Encontrar empleo a corto plazo continúa siendo una prioridad para muchas personas en el país. Por eso, actualmente se encuentran abiertas vacantes con contratación inmediata, dirigidas a quienes buscan una oportunidad laboral sin largos procesos de selección.
Estas ofertas están disponibles en diferentes ciudades de Colombia y abarcan múltiples sectores económicos, como salud, servicios, finanzas, ventas, entre otros. Además, incluyen opciones para personas con y sin experiencia, lo que amplía las posibilidades de acceder a empleo formal.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, haga clic aquí, cree un perfil profesional completo y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.
Auxiliar de farmacia – Pereira
Empresa: Medipiel
Salario: 1.750.000 a 2.200.000
¿Le apasiona el mundo farmacéutico y quiere marcar la diferencia en la vida de las personas? ¡Esta es su oportunidad! Medipiel busca un auxiliar de farmacia comprometido, entusiasta y con ganas de crecer.
Responsabilidades:
- Conocer acertadamente los productos y servicios de la organización.
- Asesorar de manera real y objetiva a los clientes y sus necesidades.
- Apoyar en recepción almacenamiento dispensación o facturación.
- Revisar fechas de vencimiento y realizar inventarios asignados.
- Dispensar fórmulas médicas sin variaciones.
- Realizar arqueo de caja si es asignado para ello.
Requerimientos:
- Técnico en auxiliar de farmacia (titulado).
- Mínimo 1 año de experiencia en regencia de farmacia en área comercial.
- Conocimientos en paquete Office.
Especialista comercial microcrédito – Bogotá D.C.
Empresa: Bancamía
Salario: 4.100.000
Si tiene una base de clientes propia y disfruta asesorar externamente, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Asesorar y gestionar la cartera de clientes MIPYMES ofreciendo soluciones financieras personalizadas.
- Cumplir con metas comerciales establecidas por la organización.
- Construir y mantener relaciones sólidas con los clientes.
- Realizar visitas externas a clientes potenciales y existentes.
- Desarrollar estrategias para fomentar la inclusión financiera.
Requerimientos:
- Profesional en carreras administrativas, financieras o comerciales.
- Mínimo 2 años de experiencia en microcréditos o gestión de clientes microempresariales.
- Contar con una base propia de clientes de microcrédito.
- Excelentes habilidades de negociación y comunicación.
- Capacidad para trabajar autónomamente y en terreno.
Ejecutivo comercial – Bogotá D.C.
Empresa: Cazta Comercial
Salario: A convenir
Este rol es ideal para profesionales con experiencia en venta de empaques, que hayan trabajado en empresas manufactureras o de diseño industrial, empaques, etiquetas o envases plásticos o en desarrollo de productos.
Responsabilidades:
- Prospección y cierre de ventas con nuevos clientes, generando una búsqueda activa de clientes potenciales por medio de redes sociales, referencias, clientes que llegan a la empresa y demás canales de derivación de clientes potenciales, aumentando la base de datos de la organización.
- Establecer el primer contacto con el cliente potencial, conociendo el tipo de producto que venden y levantando sus necesidades para que se pueda ofrecer un producto acorde a sus requerimientos de forma competitiva.
- Desarrollar propuestas y soluciones de empaque.
- Establecer el primer contacto con clientes potenciales y levantar sus requerimientos de manera competitiva.
- Dar seguimiento al cumplimiento de entrega de pedidos, gestión de muestras y atención al cliente.
- Atender reclamos y desarrollar propuestas innovadoras para mejorar productos y servicios.
- Capacitar a los clientes en el manejo de material de empaques.
- Gestionar el recaudo de cartera y realizar seguimiento a los cobros.
Requerimientos:
- Residencia en Bogotá.
- Título universitario en ingeniería de diseño, diseño industrial, ingeniería industrial, de producto o afines.
- Experiencia mínima de 3 años en venta de productos tangibles preferiblemente en empaques, etiquetas o afines.
- Excelentes habilidades de comunicación y presentación personal.
- Es requisito contar con vehículo propio (carro).
- Conocimiento de inglés preferiblemente.
- Experiencia en compañías manufactureras o de diseño industrial.
- Capacidad para construir relaciones interpersonales a todos los niveles y resolver problemas.
Supervisor de ventas consumo masivo – Neiva
Empresa: Postobón
Salario: A convenir
¿Le apasiona liderar equipos y alcanzar metas ambiciosas? ¡Únase al equipo como supervisor de ventas en el sector de consumo masivo!
Responsabilidades:
- Supervisar el cumplimiento de los objetivos de ventas diarios y mensuales.
- Realizar visitas a clientes y acompañar a los representantes de ventas en el territorio.
- Negociar con los clientes para asegurar el cumplimiento de los indicadores de ventas.
- Motivar y liderar al equipo de ventas para alcanzar metas.
- Elaborar informes de ventas y análisis de resultados.
Requerimientos:
- Contar con moto y papeles al día.
- Disponibilidad para viajar a los diferentes centros de trabajo (Neiva, Garzón y Pitalito.
- Experiencia previa en supervisión de equipos de ventas.
- Habilidades de negociación y liderazgo.
- Estudios tecnológicos o profesionales en ventas, mercadeo o áreas relacionadas.
- Contar con experiencia en sector TAT.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.