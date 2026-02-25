Nación

De esta manera puede prepararse para obtener un trabajo con el Estado: el secreto para asegurar su puesto

Las pruebas de la CNSC ofrecen simulacros gratuitos para entender su estructura funcional y comportamental.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 8:32 p. m.
De esta manera se puede preparar para las pruebas del CNSC.
De esta manera se puede preparar para las pruebas del CNSC. Foto: Colprensa

Muchas personas desconocen el proceso para vincularse laboralmente con el Estado colombiano, a pesar de que anualmente se abren miles de vacantes en ministerios, comisiones y entidades de peso como la DIAN, el INPEC o las distintas superintendencias.

Lo cierto es que cualquier ciudadano puede aspirar a estos cargos siempre que cumpla con requisitos básicos: ser mayor de edad, registrarse en la plataforma SIMO, tener diploma de bachiller y pagar los derechos de participación.

En Colombia, el acceso a los empleos públicos se rige por la meritocracia. Esto significa que, una vez cancelado el valor de la inscripción, el aspirante debe demostrar mediante resultados que es la persona idónea para el cargo.

Es aquí donde entran en juego las pruebas de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), las cuales funcionan como el filtro principal para valorar las capacidades técnicas y humanas de los candidatos.

Debido a la alta competencia, la CNSC y diversos portales ofrecen simulacros gratuitos. Estas herramientas son ideales para quienes aún están indecisos, ya que permiten conocer de cerca cómo es la dinámica de la competencia antes de dar el paso definitivo hacia la inscripción.

así puede postularse a las 1.801 vacantes anunciadas por la CNSC.
así puede postularse a las 1.801 vacantes anunciadas por la CNSC. Foto: Diseño Jesús Chacín/ El País, con fotos de: (Comisión Nacional del Servicio Civil)

Para acceder a estos simulacros solo se necesita un dispositivo con conexión a internet e ingresar a portales especializados de preparación; allí se encuentran exámenes de convocatorias vigentes y pasadas que sirven como termómetro para medir el nivel del aspirante.

Es fundamental entender que la evaluación se divide en cuatro frentes de análisis:

Competencias funcionales

Evalúan los conocimientos técnicos y normativos específicos (leyes, procedimientos y herramientas del cargo).

Competencias comportamentales

Miden habilidades blandas, ética y reacción frente a situaciones laborales hipotéticas.

Pruebas básicas

Conocimientos generales sobre la Constitución Política y los fundamentos de la función pública.

Valoración de Antecedentes

Es la etapa donde se asigna puntaje adicional a la formación académica y experiencia que supere los requisitos mínimos.

Es importante recordar que las herramientas de preparación actuales buscan que el aspirante se familiarice con el tipo de preguntas y el manejo del tiempo, por lo que memorizar respuestas no garantiza el éxito.

Lo ideal es comprender la lógica de las pruebas, puesto que las preguntas varían significativamente en el examen real. Con estas ayudas, el camino hacia la estabilidad laboral en el sector público está más cerca de lo que muchos imaginan.

