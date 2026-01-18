Empleo
Trabaje en el sector público en 2026: Concursos del CNSC y fechas importantes de convocatorias
Conozca aquí la programación para este año en materia de inscripciones.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
18 de enero de 2026, 12:00 p. m.
Este es el proceso de la CNSC para 2026. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de getty y cnsc
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento