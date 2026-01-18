Empleo

Trabaje en el sector público en 2026: Concursos del CNSC y fechas importantes de convocatorias

Conozca aquí la programación para este año en materia de inscripciones.

Redacción Semana
18 de enero de 2026, 12:00 p. m.
Este es el proceso de la CNSC para 2026.
Este es el proceso de la CNSC para 2026.
La jornada del 3 de noviembre marcará la participación de más de 87,000 aspirantes en las pruebas de Superintendencias, bajo la organización de la CNSC y la Universidad Libre.

Trabaje en el sector público en 2026: Concursos del CNSC y fechas importantes de convocatorias

