Empresas en Colombia siguen contratando: vacantes con contrato indefinido disponibles

En medio de los retos que enfrenta el mercado laboral de Colombia, las empresas continúan impulsando la contratación de talento bajo la modalidad de contrato a término indefinido, una alternativa que representa mayor estabilidad para los trabajadores y mejores condiciones de planificación profesional y financiera a largo plazo.

Para las compañías, esta modalidad también se ha convertido en una estrategia clave para retener talento calificado y fortalecer sus equipos de trabajo en sectores como servicios, tecnología, salud, comercio y operaciones. Por ello, actualmente, diversas empresas mantienen abiertas convocatorias con opciones tanto para candidatos con experiencia como para quienes buscan consolidar su trayectoria laboral en posiciones estables.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo al cargo que más se acerque a sus aspiraciones.

Auxiliar de precios de tienda – Cali

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, jugará un papel crucial garantizando que los productos sean competitivos en el mercado, colaborando con los equipos de ventas y marketing.

Responsabilidades:

Realizar análisis de precios del mercado para asegurar competitividad.

Colaborar con los equipos de ventas y marketing para ajustar estrategias.

Monitorear y reportar cambios en los precios de la competencia.

Apoyar en la implementación de nuevas estrategias de precios.

Requerimientos:

Experiencia previa como auxiliar de precios o roles similares en retail.

Habilidad analítica para interpretar datos de mercado.

Conocimiento en herramientas de análisis de datos.

Capacidad para trabajar en equipo y colaborar con otras áreas.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al detalle.

Director comercial inmobiliario – Bogotá D.C.

Empresa: Habi

Salario: 4.000.000

Si le entusiasma el desafío de desarrollar relaciones sólidas y expandir la red, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Dirigir el equipo comercial para alcanzar los objetivos de ventas.

Desarrollar estrategias de mercado efectivas para créditos hipotecarios.

Fomentar relaciones sólidas con clientes y socios estratégicos.

Monitorear y analizar las tendencias del mercado para identificar oportunidades de negocio.

Asegurar el cumplimiento de las metas comerciales y de crecimiento establecidas.

Establecer relaciones con los brokers.

Requerimientos:

Experiencia demostrada como director comercial o similar en el sector financiero.

Conocimientos sólidos en créditos hipotecarios y estrategias de ventas.

Habilidades de liderazgo para motivar y dirigir equipos de alto rendimiento.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para desarrollar y ejecutar planes estratégicos de expansión.

Trabajo sí hay: gran convocatoria laboral en Bogotá y Medellín

Coordinador(a) comercial de puntos de venta – Ibagué

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

¿Es una persona apasionada por las ventas y el trabajo en equipo? ¡Esta es su oportunidad para hacer la diferencia! Medipiel busca un(a) líder comercial que esté listo para llevar los puntos de venta al siguiente nivel.

Responsabilidades:

Supervisar y liderar el equipo de ventas en la zona centro.

Desarrollar e implementar estrategias comerciales efectivas.

Monitorear y optimizar el rendimiento de las tiendas.

Coordinar el inventario y la logística de productos.

Fomentar un ambiente de trabajo positivo y orientado a resultados.

Requerimientos:

Título profesional en Administración de Empresas o afines.

Experiencia mínima de 2 años como coordinador comercial o roles similares.

Conocimientos en gestión de inventarios y análisis de datos.

Manejo de herramientas CRM.

Excelentes habilidades de liderazgo y comunicación.

Disponibilidad para viajar a ciudades aledañas a Ibagué.

Enfermero(a) profesional para salas de cirugía – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.

Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.

Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.

Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.

Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.

Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.

Habilidad para manejar situaciones de estrés.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Comercial MidMarket – Medellín

Empresa: Magneto Global

Salario: A convenir

Si es un profesional consultivo con la capacidad de generar relaciones de largo plazo y acompañar a los clientes desde la venta hasta la implementación, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar estrategias de ventas para el mercado MidMarket.

Identificar y cultivar relaciones con clientes potenciales y existentes.

Trabajar estrechamente con equipos internos para asegurar la satisfacción del cliente.

Alcanzar y superar los objetivos de ventas establecidos.

Realizar presentaciones y demostraciones de productos a clientes potenciales.

Requerimientos:

Experiencia previa en roles de comercial midmarket o similares.

Habilidad demostrada para alcanzar y superar metas de ventas.

Fuerte capacidad de comunicación y negociación.

Experiencia en la gestión de relaciones con clientes B2B.

Conocimiento del mercado y tendencias del sector MidMarket.

