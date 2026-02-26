EMPLEO

Sector tecnológico lidera vacantes con salarios desde $9 millones: conozca cómo aplicar

Postulaciones abiertas sin costo.

Juliana Flórez

26 de febrero de 2026, 3:53 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta
El talento tecnológico se ha convertido en un pilar para la competitividad empresarial y la transformación digital del país. La capacidad de diseñar soluciones, optimizar procesos y desarrollar herramientas innovadoras impacta directamente la productividad y la sostenibilidad de las organizaciones.

El reconocimiento a ese valor estratégico también se refleja en la remuneración. En el mercado laboral actual se encuentran oportunidades con salarios desde $9 millones de pesos, una cifra que evidencia la alta especialización y responsabilidad que asumen estos profesionales en proyectos de gran escala y alcance.

Para 2026, en este campo, se proyecta una expectativa neta de empleo del 29 %, una cifra estable frente al mismo periodo del año anterior y que contrasta con la desaceleración observada a nivel global. Esta proyección ha impulsado la apertura de nuevas vacantes en distintas regiones del país, en línea con la necesidad de fortalecer equipos y acelerar procesos de innovación.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.

Los desarrolladores web y el análisis de datos se destacan entre los empleos más demandados para el futuro digital. Foto: Getty Images/iStockphoto

Product owner negocios digitales – Bogotá D.C.

Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar

Salario: 9.100.000

Su rol permitirá diseñar, priorizar y movilizar soluciones que generen un impacto directo en la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.

Responsabilidades:

  • Liderar el desarrollo de productos digitales innovadores.
  • Gestionar el backlog de producto y priorizar tareas.
  • Colaborar con equipos multifuncionales para asegurar una experiencia UX/UI de alta calidad.
  • Definir y monitorear KPI para evaluar el éxito del producto.
  • Asegurar la ciberseguridad en el desarrollo de los productos.
  • Realizar análisis de datos para mejorar la toma de decisiones.
  • Implementar herramientas de aceleración para optimizar procesos.
  • Supervisar y coordinar pruebas UAT para asegurar calidad.

Requerimientos:

  • Experiencia de 3 a 5 años como product owner líder de producto o gestor de producto.
  • Conocimiento en gestión de backlog y desarrollo de producto.
  • Familiaridad con UX/UI y herramientas de análisis de datos.
  • Capacidad para definir y evaluar KPI.
  • Conocimientos en ciberseguridad y prueba s UAT.
  • Habilidad para trabajar en entornos ágiles y colaborativos.
  • Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Consultor del sector tecnológico – Cali

Empresa: Confidencial

Salario: 10.000.000 a 25.000.000

Este rol es esencial para alcanzar las metas estratégicas, ya que su experiencia y conocimientos contribuirán directamente al éxito de los clientes y al crecimiento sostenido de la empresa.

Responsabilidades:

  • Analizar y comprender las necesidades tecnológicas de los clientes para ofrecer soluciones personalizadas.
  • Diseñar e implementar estrategias tecnológicas que optimicen los procesos de negocio.
  • Colaborar con diferentes equipos para asegurar la integración efectiva de soluciones.
  • Mantenerse actualizado con las últimas tendencias y tecnologías para proporcionar asesoramiento experto.
  • Preparar informes y documentación técnica para los clientes y la gerencia.

Requerimientos:

  • Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o áreas afines.
  • Experiencia mínima de 3 años como consultor tecnológico o en roles similares.
  • Conocimiento avanzado en tecnologías de la información y comunicación.
  • Habilidades demostradas en gestión de proyectos y resolución de problemas.
  • Excelentes habilidades de comunicación para interactuar con clientes y equipos internos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ingeniero de seguridad informática – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: 10.000.000

Únase al equipo como ingeniero en seguridad informática y sea parte de la transformación digital asegurando la información de los clientes.

Responsabilidades:

  • Implementar y gestionar políticas de seguridad informática.
  • Identificar y mitigar vulnerabilidades en sistemas y redes.
  • Desarrollar protocolos de seguridad para proteger la información de la empresa.
  • Colaborar con equipos de TI para asegurar el cumplimiento de estándares de seguridad.
  • Realizar auditorías y pruebas de penetración para evaluar la robustez de los sistemas.

Requerimientos:

  • Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o afines.
  • Tarjeta profesional vigente.
  • Posgrado en seguridad informática o afines, contar con ITIL FOUNDATION.
  • Experiencia profesional certificada de cinco (5) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
  • Experiencia específica mínima de tres (3) años desempeñándose en funciones relacionadas con un especialista en seguridad informática en nube pública.
  • Certificación donde haya participado en proyectos de continuidad de negocio de tecnología bajo la norma ISO27000.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Consultor TIC – Bogotá

Salario: 15.000.000

Open Group está en la búsqueda de un(a) consultor(a) tic y/o ejecutivo(a) de cuenta, quien será responsable de liderar la gestión comercial en la zona asignada, impulsando el posicionamiento del portafolio de soluciones y el cumplimiento de los objetivos de ventas definidos por la compañía.

Responsabilidades:

  • Elaborar y ejecutar el plan de cuentas y/o territorio alineado con los objetivos comerciales de la compañía.
  • Gestionar oportunidades comerciales en entidades públicas y privadas, incluyendo presentación de propuestas y manejo de objeciones.
  • Desarrollar y fortalecer la relación comercial con fabricantes y mayoristas, garantizando niveles óptimos de rentabilidad.
  • Negociar con clientes y proveedores, buscando siempre el mayor beneficio para la compañía y soluciones de alto valor para el cliente.
  • Conocer en profundidad las cuentas asignadas: decisores, infraestructura, necesidades, oportunidades y proyectos.
  • Mantener actualizado el CRM con la información de la gestión comercial.
  • Programar y hacer visitas comerciales, levantamiento de requerimientos, presentación de cotizaciones y cierre de negocios.
  • Registrar y actualizar oportunidades en los portales de fabricantes correspondientes.

Requerimientos:

  • Técnico, tecnólogo o profesional en Ingeniería de Sistemas, Telecomunicaciones, Electrónica, Mecatrónica, Gestión Tecnológica, Ingeniería Industrial o carreras afines.
  • Experiencia superior a 3 años en cargos comerciales del sector tecnología, preferiblemente en integradores de soluciones, mayoristas u operadores de telecomunicaciones.
  • Experiencia continua mínima de 2 años en el mismo cargo y empresa.
  • Cumplimiento comprobado de metas comerciales y presupuestos de venta.
  • Manejo de presupuestos de facturación superiores a $1.300 millones o $300 millones en margen.
  • Experiencia en venta consultiva de proyectos de integración, hardware, software y soluciones IT.
  • Casos de éxito demostrables en negocios estructurados, facturados y ejecutados.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Gerente de empresa de software líder en transformación digital y crecimiento – Medellín

Empresa empleadora: Lextalento

Salario: 17.000.000

En este rol, serás el pilar central de la organización, liderando estrategias que alineen la misión con los objetivos de crecimiento sostenibles y rentables.

Responsabilidades:

  • Diseñar y ejecutar la estrategia de crecimiento empresarial a largo plazo.
  • Liderar la transformación digital de la compañía.
  • Desarrollar y mantener relaciones estratégicas con socios clave y stakeholders.
  • Supervisar las operaciones diarias para asegurar el logro de objetivos organizacionales.
  • Promover una cultura de innovación y excelencia en la organización.

Requerimientos:

  • Experiencia comprobada como director ejecutivo o gerente general en empresas de tecnología.
  • Habilidades excepcionales en liderazgo y gestión de equipos multidisciplinarios.
  • Experiencia en desarrollo y ejecución de estrategias de negocio exitosas.
  • Conocimiento profundo del mercado colombiano y tendencias en software.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

