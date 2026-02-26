Sector tecnológico lidera vacantes con salarios desde $9 millones: conozca cómo aplicar

El talento tecnológico se ha convertido en un pilar para la competitividad empresarial y la transformación digital del país. La capacidad de diseñar soluciones, optimizar procesos y desarrollar herramientas innovadoras impacta directamente la productividad y la sostenibilidad de las organizaciones.

El reconocimiento a ese valor estratégico también se refleja en la remuneración. En el mercado laboral actual se encuentran oportunidades con salarios desde $9 millones de pesos, una cifra que evidencia la alta especialización y responsabilidad que asumen estos profesionales en proyectos de gran escala y alcance.

Para 2026, en este campo, se proyecta una expectativa neta de empleo del 29 %, una cifra estable frente al mismo periodo del año anterior y que contrasta con la desaceleración observada a nivel global. Esta proyección ha impulsado la apertura de nuevas vacantes en distintas regiones del país, en línea con la necesidad de fortalecer equipos y acelerar procesos de innovación.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos, se publican vacantes actualizadas todos los días.

Los desarrolladores web y el análisis de datos se destacan entre los empleos más demandados para el futuro digital. Foto: Getty Images/iStockphoto

Product owner negocios digitales – Bogotá D.C.

Empresa: Seguros Bolívar y Servicios Bolívar

Salario: 9.100.000

Su rol permitirá diseñar, priorizar y movilizar soluciones que generen un impacto directo en la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.

Responsabilidades:

Liderar el desarrollo de productos digitales innovadores.

Gestionar el backlog de producto y priorizar tareas.

Colaborar con equipos multifuncionales para asegurar una experiencia UX/UI de alta calidad.

Definir y monitorear KPI para evaluar el éxito del producto.

Asegurar la ciberseguridad en el desarrollo de los productos.

Realizar análisis de datos para mejorar la toma de decisiones.

Implementar herramientas de aceleración para optimizar procesos.

Supervisar y coordinar pruebas UAT para asegurar calidad.

Requerimientos:

Experiencia de 3 a 5 años como product owner líder de producto o gestor de producto.

Conocimiento en gestión de backlog y desarrollo de producto.

Familiaridad con UX/UI y herramientas de análisis de datos.

Capacidad para definir y evaluar KPI.

Conocimientos en ciberseguridad y prueba s UAT.

Habilidad para trabajar en entornos ágiles y colaborativos.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Consultor del sector tecnológico – Cali

Empresa: Confidencial

Salario: 10.000.000 a 25.000.000

Este rol es esencial para alcanzar las metas estratégicas, ya que su experiencia y conocimientos contribuirán directamente al éxito de los clientes y al crecimiento sostenido de la empresa.

Responsabilidades:

Analizar y comprender las necesidades tecnológicas de los clientes para ofrecer soluciones personalizadas.

Diseñar e implementar estrategias tecnológicas que optimicen los procesos de negocio.

Colaborar con diferentes equipos para asegurar la integración efectiva de soluciones.

Mantenerse actualizado con las últimas tendencias y tecnologías para proporcionar asesoramiento experto.

Preparar informes y documentación técnica para los clientes y la gerencia.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o áreas afines.

Experiencia mínima de 3 años como consultor tecnológico o en roles similares.

Conocimiento avanzado en tecnologías de la información y comunicación.

Habilidades demostradas en gestión de proyectos y resolución de problemas.

Excelentes habilidades de comunicación para interactuar con clientes y equipos internos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ingeniero de seguridad informática – Bogotá D.C.

Empresa: Confidencial

Salario: 10.000.000

Únase al equipo como ingeniero en seguridad informática y sea parte de la transformación digital asegurando la información de los clientes.

Responsabilidades:

Implementar y gestionar políticas de seguridad informática.

Identificar y mitigar vulnerabilidades en sistemas y redes.

Desarrollar protocolos de seguridad para proteger la información de la empresa.

Colaborar con equipos de TI para asegurar el cumplimiento de estándares de seguridad.

Realizar auditorías y pruebas de penetración para evaluar la robustez de los sistemas.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas, Informática o afines.

Tarjeta profesional vigente.

Posgrado en seguridad informática o afines, contar con ITIL FOUNDATION.

Experiencia profesional certificada de cinco (5) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.

Experiencia específica mínima de tres (3) años desempeñándose en funciones relacionadas con un especialista en seguridad informática en nube pública.

Certificación donde haya participado en proyectos de continuidad de negocio de tecnología bajo la norma ISO27000.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Consultor TIC – Bogotá

Salario: 15.000.000

Open Group está en la búsqueda de un(a) consultor(a) tic y/o ejecutivo(a) de cuenta, quien será responsable de liderar la gestión comercial en la zona asignada, impulsando el posicionamiento del portafolio de soluciones y el cumplimiento de los objetivos de ventas definidos por la compañía.

Responsabilidades:

Elaborar y ejecutar el plan de cuentas y/o territorio alineado con los objetivos comerciales de la compañía.

Gestionar oportunidades comerciales en entidades públicas y privadas, incluyendo presentación de propuestas y manejo de objeciones.

Desarrollar y fortalecer la relación comercial con fabricantes y mayoristas, garantizando niveles óptimos de rentabilidad.

Negociar con clientes y proveedores, buscando siempre el mayor beneficio para la compañía y soluciones de alto valor para el cliente.

Conocer en profundidad las cuentas asignadas: decisores, infraestructura, necesidades, oportunidades y proyectos.

Mantener actualizado el CRM con la información de la gestión comercial.

Programar y hacer visitas comerciales, levantamiento de requerimientos, presentación de cotizaciones y cierre de negocios.

Registrar y actualizar oportunidades en los portales de fabricantes correspondientes.

Requerimientos:

Técnico, tecnólogo o profesional en Ingeniería de Sistemas, Telecomunicaciones, Electrónica, Mecatrónica, Gestión Tecnológica, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Experiencia superior a 3 años en cargos comerciales del sector tecnología, preferiblemente en integradores de soluciones, mayoristas u operadores de telecomunicaciones.

Experiencia continua mínima de 2 años en el mismo cargo y empresa.

Cumplimiento comprobado de metas comerciales y presupuestos de venta.

Manejo de presupuestos de facturación superiores a $1.300 millones o $300 millones en margen.

Experiencia en venta consultiva de proyectos de integración, hardware, software y soluciones IT.

Casos de éxito demostrables en negocios estructurados, facturados y ejecutados.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Gerente de empresa de software líder en transformación digital y crecimiento – Medellín

Empresa empleadora: Lextalento

Salario: 17.000.000

En este rol, serás el pilar central de la organización, liderando estrategias que alineen la misión con los objetivos de crecimiento sostenibles y rentables.

Responsabilidades:

Diseñar y ejecutar la estrategia de crecimiento empresarial a largo plazo.

Liderar la transformación digital de la compañía.

Desarrollar y mantener relaciones estratégicas con socios clave y stakeholders.

Supervisar las operaciones diarias para asegurar el logro de objetivos organizacionales.

Promover una cultura de innovación y excelencia en la organización.

Requerimientos:

Experiencia comprobada como director ejecutivo o gerente general en empresas de tecnología.

Habilidades excepcionales en liderazgo y gestión de equipos multidisciplinarios.

Experiencia en desarrollo y ejecución de estrategias de negocio exitosas.

Conocimiento profundo del mercado colombiano y tendencias en software.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.