Trabajo sí hay en Ibagué: estas son las vacantes activas para aplicar

Ibagué reporta nuevas oportunidades laborales para quienes buscan avanzar o dar un giro a su trayectoria profesional, con múltiples vacantes activas que reflejan el movimiento empresarial y la necesidad de incorporar talento en distintos frentes productivos de la ciudad.

Estas oportunidades amplían las posibilidades de vinculación formal para personas con diferentes niveles de formación, en una región que le apuesta al crecimiento económico a través del empleo.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse de manera gratuita a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia.

Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos del cargo. Además, es clave revisar con atención las funciones y condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada.

Conductor

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: 1.954.700

Como operador de transporte, será clave para el éxito del servicio al garantizar que los productos lleguen a destino de manera segura y puntual.

Responsabilidades:

Transportar productos de manera segura a diferentes tiendas en Medellín y alrededores.

Asegurar el correcto manejo y carga de los productos.

Mantener comunicación constante con el equipo logístico.

Verificar que los productos lleguen en buen estado a su destino.

Cumplir con los horarios de entrega establecidos.

Requerimientos:

Licencia de conducción vigente para vehículos de carga.

Experiencia mínima de 2 años como conductor o chofer.

Habilidades básicas en mantenimiento del vehículo.

Bachillerato completo.

Auxiliar operativo

Empresa: Ostu

Salario: A convenir

Si tiene pasión por las ventas y le interesa desarrollarse en un ambiente laboral agradable, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Surtir y recibir mercancía en bodega.

Realizar inventarios adecuados y precisos.

Distribuir mercancía eficientemente dentro del almacén.

Comunicarse de manera efectiva con clientes para lograr ventas exitosas.

Apoyar funciones operativas del almacén: caja, orden, limpieza y surtido.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Experiencia mínima de 1 año en ventas y servicio al cliente.

Experiencia comprobable en el sector retail de moda y calzado.

Coordinador(a) comercial de puntos de venta

Empresa: Medipiel

Salario: A convenir

¿Es una persona apasionada por las ventas y el trabajo en equipo? ¡Esta es su oportunidad para hacer la diferencia!

Responsabilidades:

Supervisar y liderar el equipo de ventas en la zona centro.

Desarrollar e implementar estrategias comerciales efectivas.

Monitorear y optimizar el rendimiento de las tiendas.

Coordinar el inventario y la logística de productos.

Fomentar un ambiente de trabajo positivo y orientado a resultados.

Requerimientos:

Título profesional en Administración de Empresas o afines.

Experiencia mínima de 2 años como coordinador comercial o en roles similares.

Conocimientos en gestión de inventarios y análisis de datos.

Manejo de herramientas CRM.

Excelentes habilidades de liderazgo y comunicación.

Disponibilidad para viajar a ciudades aledañas a Ibagué.

Líder comercial

Empresa: AXA Colpatria

Salario: A convenir

Este rol impacta directamente en los resultados comerciales al impulsar la prospección de clientes y fomentar la venta cruzada con un enfoque en las políticas comerciales y la satisfacción del cliente.

Responsabilidades:

Cumplir con el presupuesto comercial asignado.

Realizar venta cruzada de seguros generales y ARL.

Prospectar clientes dentro del mercado objetivo.

Garantizar el cumplimiento de políticas y procesos comerciales.

Supervisar el desempeño y desarrollo del equipo comercial.

Requerimientos:

Título en carreras administrativas, económicas, comunicativas o afines.

Mínimo 2 años de experiencia en roles comerciales.

Sólido conocimiento en cumplimiento de presupuestos.

Experiencia en manejo de equipos y dirección de ventas.

Conocimiento de sistemas de información aplicables en ventas.

Auxiliar de mecánica automotriz

Empresa: Coéxito

Salario: 1.750.905 a 2.000.000

En Coéxito S.A.S., empresa con más de 70 años de experiencia en el sector automotriz, estamos buscando auxiliares de mecánica automotriz para fortalecer su equipo.

Responsabilidades:

Realizar ventas e instalaciones de productos y servicios automotrices en las energéticas.

Ejecutar tareas de alineación, balanceo, cambio de baterías, cambio de aceite.

Brindar atención al cliente, garantizando un servicio ágil y de calidad.

Requerimientos:

Bachillerato completo (se valoran estudios técnicos en mecánica automotriz).

Mínimo 6 meses en mecánica automotriz o labores similares.

Buena comunicación, orientación al detalle, disposición al aprendizaje.

